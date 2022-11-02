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【券商點睇】第三季盈收實現雙增長 中興通訊毛利率改善

股樓投資 10:03 2022/11/02

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中興通訊（00763）公布2022年第三季績，首三季收入925.59億元（人民幣，下同），按年增10.4%，運營商網絡、政企、消費者三大業務營收均錄得增長，歸母淨利潤68.2億元，上升16.5%。其中第三季收入327.41億元，增長6.5%，歸母淨利潤22.54億元，增長27.1%。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

開源證券提出，公司積極拓展以服務器及存儲、汽車電子、數字能源等為代表的第二曲綫業務，維持預測公司2022至2024年歸母淨利潤增速分別為27.5%、19.2%和12.8%，每股盈利為1.83元、2.19元及2.47元，當前股價對應市盈率為11.6倍、9.8倍和8.7倍，維持「買入」評級。

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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該行指出，中興在運營商業務穩中求進，國內市場從主流供應商向核心供應商轉變，提升運營商市場份額，而國際市場則把握了5G新建、4G改造、固網光纖化和家庭寬帶產品更新換代等市場機會。公司首三季綜合毛利率為37.4%，按年增長0.6個百分點，第三季毛利率為38.1%，按年增長0.1個百分點，主要因於公司收入結構調整，持續優化成本結構。首三季研發投入為161.1億元，按年增長13.7%，公司重研發，持續提升公司關鍵技術和產品競爭力，為業績持續增長注入活力，ICT龍頭未來可期。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

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撰文：林衛

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