  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 09:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】上海子公司完成美國商務部最終訪問 藥明生物陰霾望消除

股樓投資 09:00 2022/11/02

分享：

分享：

引述中泰證券報告，藥明生物（02269）上海公司在中國商務部的協調下，已成功完成美國商務部的最終用戶訪問，該行認為此次上海藥明生物接受美國商務部訪問有望為其移除「未核實清單」（UVL）預期帶來正面影響。同時，公司預計2022年全年將新增120個項目，並將在2023年繼續保持增長態勢。指引方面，公司再次確認了2022年收入和利潤的預期，並對未來發展充滿信心。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

另一方面，公司秉承跟隨並贏得分子策略（CRDMO），上半年延伸32個臨床前至臨床項目、5個III期至商業化項目，外部引進5個臨床項目，整體綜合項目數達534個。此外，源於項目數不斷快速增長，公司在手訂單持續高增，預計未來三年能夠完成訂單總額達30.5億美元，未完成訂單總額約184.7億美元，其中未完成服務訂單128.1億美元 。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，源於需求端持續旺盛，該行預計公司產能擴張有望提速，預計2026年原液產能有望達58萬升，預計隨着商業化項目不斷放量，產能加速擴張，CDMO板塊有望提速增長。該行認為，公司XDC藥物研發平台憑借WuXiDAR4 技術優勢承接76個ADC項目，已有27個CDMO項目正在進行，商業化放量可期；16個疫苗訂單正在執行，藥明海德預計2022年底完工，有望持續帶來業績增量。基於公司是全球生物藥外包服務行業稀缺標的，所處行業高景氣、公司優勢凸顯，後續隨著現有項目進入商業化，以及 XDC、疫苗、雙抗等平台加速兌現，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 藥明生物（02269） 中國

上一篇文章

邁向125周年天星小輪首辦攝影比賽 16位得獎者如從『人、情、味』中特圍? 即日起可到中環天星碼頭欣賞優勝作品

下一篇文章

【緣份到了@iM網欄】佛祖與乞丐換身份 改變了三人命運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款