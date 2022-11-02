【券商點睇】上海子公司完成美國商務部最終訪問 藥明生物陰霾望消除

引述中泰證券報告，藥明生物（02269）上海公司在中國商務部的協調下，已成功完成美國商務部的最終用戶訪問，該行認為此次上海藥明生物接受美國商務部訪問有望為其移除「未核實清單」（UVL）預期帶來正面影響。同時，公司預計2022年全年將新增120個項目，並將在2023年繼續保持增長態勢。指引方面，公司再次確認了2022年收入和利潤的預期，並對未來發展充滿信心。

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另一方面，公司秉承跟隨並贏得分子策略（CRDMO），上半年延伸32個臨床前至臨床項目、5個III期至商業化項目，外部引進5個臨床項目，整體綜合項目數達534個。此外，源於項目數不斷快速增長，公司在手訂單持續高增，預計未來三年能夠完成訂單總額達30.5億美元，未完成訂單總額約184.7億美元，其中未完成服務訂單128.1億美元 。

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此外，源於需求端持續旺盛，該行預計公司產能擴張有望提速，預計2026年原液產能有望達58萬升，預計隨着商業化項目不斷放量，產能加速擴張，CDMO板塊有望提速增長。該行認為，公司XDC藥物研發平台憑借WuXiDAR4 技術優勢承接76個ADC項目，已有27個CDMO項目正在進行，商業化放量可期；16個疫苗訂單正在執行，藥明海德預計2022年底完工，有望持續帶來業績增量。基於公司是全球生物藥外包服務行業稀缺標的，所處行業高景氣、公司優勢凸顯，後續隨著現有項目進入商業化，以及 XDC、疫苗、雙抗等平台加速兌現，維持「買入」評級。

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撰文：林衛