【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果　你要留意的三件事

▲ 聯儲局周四凌晨公布議息結果 你要留意的三件事

美國聯儲局將於周四凌晨2時公布議息結果，11月加息75點子已是市場共識，不過，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為投資者仍有三大點要關注：1）有無跡象反映聯儲局將於12月會議放緩加息步伐、2）儲局會否接受比9月點陣圖所示更高的終端利率、3）儲局對近期數周經濟環境轉差的接受程度。

Blerina Uruci指，預期是次會議將繼續强調「高利率會持續更久」，因儲局不希望在利率見頂後，市場立即反映減息。她認為，點陣圖反映的是「高利率會持續更久」，而非終端利率。

普徠仕提到兩個情景，首先是潛在「鷹派意外」，即儲局暗示12月會議可能會加息75點子，另一個是「鴿派意外」，即是鑑於憂慮經濟前景，儲局未能明確指出利率將是對抗通貨膨脹的主要工具，而將採取有針對性的行動。

Blerina Uruci稱，聯儲局處於進退失據的處境中，關鍵問題是如何維持對遏制通脹的强硬態度，並且放緩加息步伐。普徠仕預期，在12月的會議上，當局有機會維持鷹派立場，表示將放慢加息，但上調點陣圖中的終端利率。鑑於市場已預期終端利率將接近5厘，儲局或將跟隨該方向，不會對經濟產生重大震盪。

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編輯：袁諾曦