【電子煙股】內地電子煙今起納入消費稅範圍　RELX、YOOZ、MOTI等多個品牌產品價格漲超三成

▲ 內地電子煙今起納入消費稅範圍 RELX、YOOZ、MOTI等多個主流品牌產品價格漲超三成

內地電子煙今日（周二）起正式被納入消費稅徵收範圍，以從價定率的辦法計算納稅，生產（進口）稅率為36%，批發稅率為11%。今日凌晨時分，多間內地電子煙零售商的煙機及煙彈均出現不同程度的上漲，包括霧芯科技（美：RLX）旗下的悅刻RELX、柚子YOOZ、魔笛MATI、小野VVILD、刻米KMOSE、火器AMMO等多間主流品牌。

美股方面，霧芯科技現升14%，報1.425美元。

港股方面，截至收市，比亞迪電子 （00285） 升4.39%，報23.8港元；思摩爾國際 （06969） 升5.39%，報8.80港元；中煙香港 （06055） 升5.69%，報7.99港元。

以悅刻RELX為例，其4款煙機批發價漲幅由32.83%至95.3%不等，建議零售價漲幅由33.52%至97.49%不等。四款煙彈亦存在不同程度的上漲，漲幅最大為約82%。

而柚子YOOZ煙機批發價則上漲38.89%，建議零售價漲幅為39.06%；煙彈批發價漲幅分別為54.67%和59.9%，建議零售價則分別為54.79%和60.6%。據了解，以往柚子YOOZ一款兩顆裝的煙彈價格為約50元人民幣，加價後為約70元人民幣。

此外，亦有部分品牌的批發價和建議零售價出現下調，如VAZO及Bpod等。

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記者：張巧怡