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【FinTech Week】恒生銀行獲頒全球Fast Track計劃2022央行數碼貨幣領域最佳用例獎

Hot Talk 06:30 2022/11/02

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恒生銀行 （00011） 表示，該行的數碼港元方案獲金管局在全球Fast Track計劃 2022「央行數碼貨幣」領域比賽中頒發最佳用例獎。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，該行將擔當銀行業界推動數碼港元先驅的角色，繼續支持金管局的不同倡議，包括積極參與預計在明年第三季推出的數碼港元沙盒。未來亦會與其他持份者攜手探索數碼港元於不同場景應用的可能性。

去年12月，恒生之全資附屬公司恒生中國成為首間透過試點計劃成功推出數字人民幣服務予商業客戶的外資銀行。在跨境央行數碼貨幣應用方面，恒生是首四間參與數字人民幣跨境試點項目的銀行之一，測試利用「轉數快」為數字人民幣錢包增值，以提升跨境支付效率。

「央行數碼貨幣」領域比賽是投資推廣署全球Fast Track計劃2022的一部份，比賽邀請銀行、金融科技及科技公司在八個央行數碼貨幣重點範疇提交創新解決方案。

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記者：張巧怡

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數碼貨幣 銀行 香港金融管理局 恒生銀行（00011） Fintech

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