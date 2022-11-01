【美股業績】Uber業績佳　開市升15%　CEO：10月將是有史以來表現最好的一個月

▲ 【美股業績】Uber業績佳 開市升12% CEO：10月將是有史以來表現最好的一個月

UBER（美：UBER）公布第三季業績，淨虧損收窄一半至12億美元；收入按年增長72%至83億美元，高於市場預期的81.2億美元。調整後EBITDA達5.16億美元，創紀錄以來新高，超過業績指引的4.4億美元至4.7億美元，並高於市場預期的4.58億美元。

公司預計，第四季總預訂量將按年增長23%至27%，調整後EBITDA為6億至6.3億美元。

Uber股價開市升超過15%，暫報30.65美元。

報告顯示，期內總預訂量按年增長26%至291億美元，每月活躍平台消費用戶數量攀升至1.24億。按業務劃分，快遞業務收入按年增長7%至137億美元；拼車業務收入則按年增長38%至137億美元。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司於今季度表現強勁是受惠於發展蓬勃的旅遊業、放寬的封鎖政策和消費者支出的轉變。他預計，10月份將成為公司有史以來表現最好的一個月，不論是在拼車業務還是公司總預訂量方面。

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記者：張巧怡