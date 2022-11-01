【美股業績】輝瑞季績勝預期　上調盈利預測　開市升逾2%

▲ 【美股業績】輝瑞季績勝預期 上調盈利預測

輝瑞（PFIZER，美：PFE）公布截至9月底止第三季度業績，收入按年少6%至226.38億美元；盈利按年增6%至86.08億美元；每股盈利1.51美元，經調整每股盈利按年增40%至1.78美元，均勝預期。

輝瑞調高全年每股盈利預測，由6.3至6.45美元，上調至6.4至6.5美元。並調高收入預測下限，由980億至1020億美元，上調至995億至1020億美元。輝瑞將 Covid-19 疫苗全年銷售指引上調至340億美元，比早前預測多20億美元。

輝瑞開市升2.4%，暫報47.65美元。

當中輝瑞抗新冠病毒藥物Paxlovid銷售額錄75億美元；新冠疫苗銷售按年少66%至44億美元；治療血栓和預防中風的Eliquis銷售額按年增9%至15億美元；肺炎疫苗Prevnar全球銷售額按年增11%至16億美元。

輝瑞行政總裁指，新冠疫情為集團帶來破紀錄意外之財。輝瑞計劃未來一年半推出19種新產品或現有藥物新用途，如保護新嬰兒的母體抗呼吸道融合病毒（RSV）疫苗。

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記者：宋佩恩