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【美股業績】英國石油第三季多賺1.5倍　勝預期　將再回購25億美元

股市 19:57 2022/11/01

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英國石油第三季多賺1.5倍　勝預期　將再回購25億美元

石油巨企英國石油（美：BP）公布，截至9月底止，第三季股東應佔虧損21.6億美元，基本重置成本利潤錄得81.5億美元，按年升145.3%，勝過市場預期，每股盈利為43.15美元。英國石油宣布，將進一步回購25億美元股票。

英國石油表示，第三季業績較第二季有所下跌，主因煉油利潤率下降、平均石油交易結果和石油産品變現比率下所的影響，但部分被異常的天然氣營銷和交易結果及更高的天然氣變現比率抵銷。

對於第四季，英國石油表示，在俄羅斯的石油出口不確定下，OPEC+近期減產，預期油價將會保持高位，而環球汽油價格亦然。集團又預計，第四季度上遊産量將略低于第三季度，主要天然氣方面。

英國石油表示，根據目前的預測，在布蘭特原油價格爲每桶60美元左右的情況下，公司繼續預計每年能夠進行約40億美元的股票回購，並有能力在2025年之前每年增加約4%的普通股股息。

英國石油計劃在公布第四季度業績之前完成25億美元的股票回購，令集團今年的股票回購總額達到85億美元。

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編輯：袁諾曦

英國石油（美：BP） 美股

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