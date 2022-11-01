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【TWTR】Elon Musk入主Twitter後　傳首輪裁員25%

環球政經 19:50 2022/11/01

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《華盛頓郵報》周一（31日）引述消息人士報導稱，全球首富馬斯克（Elon Musk）成功收購Twitter（美：TWTR）後，首輪裁員將計劃解僱四分之一的員工。

據報導，馬斯克團隊整個週末與Twitte高層聚在一起，就裁員25%進行了詳細討論，幾乎所有部門都有影響。

根據監管文件，截至 2021 年底，Twitter擁有超過7,000名員工，四分之一的員工總數接近2,000名。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

馬斯克同時已解散Twitter董事會，其本人將為集團唯一董事。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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馬斯克 裁員 Twitter 美股

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