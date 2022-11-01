▲ 【財富管理】花旗在香港開設全球首個CGW Center，攻資產800萬以上高檔客，圖為花旗代言人黎明出席開幕活動。

花旗集團全球首間Citi Global Wealth Center（CGW Center）今天於尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside正式開幕，主力服務資產規模達800萬元以上的花旗私人銀行客戶及花旗私人客戶。花旗形容，CGW Center的開設彰顯集團重視香港市場，並致力投放資源服務香港客戶，而香港是該行4大財富樞紐之一，與新加坡、香港、倫敦並列。

花旗去年整合個人及私人銀行業務，重新定位為「Citi Global Wealth」綜合平台，旨為服務橫跨整個財富光譜內富裕客戶以至超高淨值資產人士。

花旗表示，Citi Global Wealth在亞洲的客戶資產規模約為2,000億美元，並在區內擁有逾200萬名客戶。去年底起截至2022年9月，香港花旗私人銀行及花旗私人客戶分別錄得高個位數及雙位數的客戶增長。

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀稱，花旗是亞洲三大財富管理機構之一，擁有雄厚實力滿足亞洲區內客戶對理財方案不斷增長的需求，同時以既重視科技創新（高科技）亦注重人際互動（高接觸）的財富策略支援客戶。

CGW Center與K11有多項合作 進軍「元宇宙」

據花旗介紹，CGW Center與新世界發展 （00017） 的K11集團合作，CGW Center客戶可獲得涵蓋餐飲及美容的K11Lifestyle Passport等禮遇。

花旗表示，將與K11 集團合作推出NextGen Academy，於K11 MUSEA 內的Nature Discovery Park舉行一系列為CGW Center 客戶下一代而設的環保教育活動。

另外，花旗也在元宇宙開設的Citi Digital Wealth Center 亦於同日揭幕，設有互動功能，如網上預約服務、網上直播研討會等。

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編輯：麥德銘