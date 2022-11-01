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【醫療創科】聯合醫務創科中心開幕　冀建15分鐘醫保服務圈

股市 19:53 2022/11/01

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【醫療創科】聯合醫務創科中心開幕　冀建15分鐘醫療保健服務圈

聯合醫務 （00722） 宣佈，聯合醫務創科中心周二（1 日）正式啟用，是本港首個作推廣醫療器材及治療方案、並支援相關科技發展的常設醫療創科中心。

創科中心位於中環，佔地約2,000呎，涉人工智能、物聯網及復健、機械人技術、快速檢測技術等先進技術，亦設醫療科技應用場景，涵蓋診所、遙距或在家診症等領域，模擬未來醫療保健方案，集團期望能夠建立「15分鐘醫療保健服務圈」，以更多地區醫療中心為基礎， 提供低成本醫療保健服務及個人化治療方案，提升服務質素及便利程度。

主席孫耀江：創科中心將配合港府施政推廣「生命健康」

聯合醫務主席孫耀江表示，作為擁有專業醫療團隊的集團，聯合醫務會繼續擔當先行者的角色，令影像技術及預防醫學等範疇更上層樓。創科中心將協助推動醫療診症及醫學應用科技的發展，整合資源提升本港醫療產業水平。特區政府在財政預算案中表明會預留100億元，以助建立更完善的生命健康科技產業鏈，集團相信創科中心的成果將可配合政府的施政方針，推廣「生命健康」。

聯合醫務同日與香港醫療及保健器材行業協會（「協會」）簽訂合作備忘錄，協會將成創科中心的專業合作伙伴，並就創科中心的生命健康產品及初創准入提供建議。

聯合醫務首席科技及策略高級總監李岳表示，創科中心坐落於中環黃金商業地段，方便業界和鄰近地區人士了解醫療科技最新動向，並交流意見。集團啟用創科中心，有望將醫療服務帶到大灣區等鄰近地區重要戰略部署之一。

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