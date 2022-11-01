【國際油價】拜登批能源公司「發戰爭財」　警告或徵「暴利稅」

距離11月8日美國中期選舉僅剩一周，美國總統拜登周一（31日）抨擊石油公司「發戰爭財」，呼籲石油和天然氣公司提高產量降低油價，否則可能向其徵收「暴利稅」。

拜登批評，大型石油公司賺取創紀錄的利潤，同時拒絕降低油價，減輕國民的生活成本。拜登表示，如果石油公司不開始將部分利潤用於降低美國消費者的成本，他將與國會合作，研究對石油公司徵收稅款。拜登說，「是時候讓這些公司停止在戰爭中牟取暴利，履行他們在這個國家的責任。」

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拜登特別點名埃克森美孚，該公司僅在第三季度就有197億美元的收益。他批評，該公司利用創紀錄的利潤為股東提供巨額股息和股票回購，但未能投資於有利於消費者的生產改進。

拜登又抨擊，石油公司今天創紀錄的利潤，並不是因為做了一些創新的事情，是戰爭下獲得的意外之財。

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責任編輯：黃苑筠