  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播511】TVB突批Marketers匪夷所思：收視咁高都睇唔到　其後解話「無意針對任何人」

Hot Talk 19:37 2022/11/01

分享：

分享：

【電視廣播511】TVB突批Marketers匪夷所思：收視咁高都睇唔到　其後解話「無意針對任何人」

TVB電視廣播 （00511） 近日在社交平台Linkedin突然激動發文，質疑市場營銷人員為何選擇廣告成本高的「另一個電視台」，更在文章開首即寫上「匪夷所思」。TVB周二（1日）發表回應指，LinkedIn帖文提出 CPRP （Cost Per Rating Point）收視點成本的說法是希望引起市場關注，強調事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。

TVB近日在linkedin貼文提出三大反問

點解CPRP貴到咁都仲要買？

點解Ratings（收視）咁高都睇唔到？

點解Marketers唔要高ROI（回報率）？

TVB文章提到，台慶劇《下流上車族》首播高開，第一集平均直播收視22.5點，第二集再升至23.2點。而另一個電視台同一時段收視只有𝟯點，其CPRP較TVB貴9.94倍。

TVB：咁多廣告費得咁少人睇 CPRP 梗係貴

TVB文章更稱：「如果你係marketers（市場營銷人員），你會點揀？ 唔通你真係唔使同老闆交代？」文章更稱，電視節目收視「唔係TVB自己隨便嗌」，而是由三間免費電視台及4A廣告商組成的委員會委任第三方專業調查公司CSM Media Research 計算。

TVB指出：「畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦！」TVB在文末宣傳自家廣告計劃，貼出優先預訂計劃連結，呼籲落廣告。

周二解話「一直與業界攜手參與收視」 致力進步迎合市場需求

TVB其後回應，一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。

TVB稱，作為行業一致公認的計量效益標準 （common currency），討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益，公司致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。

相關文章：

【電視廣播TVB】big big shop裁員約10人　TVB：電商業務群進入升級轉型及資源整合階段

【亞洲電視ATV】亞視負面消息連環爆：上半年料蝕最多8800萬　前主席鄧俊杰再遭斬倉套近257萬

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
電視廣播（00511） TVB 下流上車族 電視台 廣告

上一篇文章

【財富管理】花旗在香港開設全球首個CGW Center　攻資產800萬以上高檔客

下一篇文章

【FinTech Week】滙豐安博哲：香港客戶近九成財富產品銷售於數碼渠道進行 今年多近五成千禧客戶開投資戶口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款