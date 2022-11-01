▲ 【電視廣播511】TVB突批Marketers匪夷所思：收視咁高都睇唔到 其後解話「無意針對任何人」

TVB電視廣播 （00511） 近日在社交平台Linkedin突然激動發文，質疑市場營銷人員為何選擇廣告成本高的「另一個電視台」，更在文章開首即寫上「匪夷所思」。TVB周二（1日）發表回應指，LinkedIn帖文提出 CPRP （Cost Per Rating Point）收視點成本的說法是希望引起市場關注，強調事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。

TVB近日在linkedin貼文提出三大反問

點解CPRP貴到咁都仲要買？ 點解Ratings（收視）咁高都睇唔到？ 點解Marketers唔要高ROI（回報率）？

TVB文章提到，台慶劇《下流上車族》首播高開，第一集平均直播收視22.5點，第二集再升至23.2點。而另一個電視台同一時段收視只有𝟯點，其CPRP較TVB貴9.94倍。

TVB：咁多廣告費得咁少人睇 CPRP 梗係貴

TVB文章更稱：「如果你係marketers（市場營銷人員），你會點揀？ 唔通你真係唔使同老闆交代？」文章更稱，電視節目收視「唔係TVB自己隨便嗌」，而是由三間免費電視台及4A廣告商組成的委員會委任第三方專業調查公司CSM Media Research 計算。

TVB指出：「畀咁多廣告費得咁少人睇，CPRP 梗係貴啦！」TVB在文末宣傳自家廣告計劃，貼出優先預訂計劃連結，呼籲落廣告。

周二解話「一直與業界攜手參與收視」 致力進步迎合市場需求

TVB其後回應，一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。

TVB稱，作為行業一致公認的計量效益標準 （common currency），討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益，公司致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。

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編輯：李哲毅