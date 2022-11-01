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【MPF】10月份OnePlatform MPF指數全線下跌、股票指數按月跌近9%　中港股票基金均跌超13%

Hot Talk 22:00 2022/11/01

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【MPF】10月份OnePlatform MPF指數全線下跌、股票指數按月跌近9%　報告：全球經濟困境沒消退跡象

康宏環球 （01019） 旗下OnePlatform（環一）公布，截至10月20日，OnePlatform MPF全線指數錄得按月跌幅，OnePlatform MPF綜合指數報209.4點，按年下跌6.23%。

按指數表現劃分，OnePlatform MPF股票指數跌幅最大，按月跌8.96%；OnePlatform MPF債券指數按月跌3.63%；OnePlatform MPF DIS核心累積指數及OnePlatform MPF DIS 65歲後指數分別下跌3.99%及3.33%。

中國股票基金按月跌幅最大、香港兩股票基金同時按月跌超13%

按基金類別劃分，中國股票基金按月跌13.45%，年初至今跌32.51%，成跌幅最大的基金；其次為大中華股票基金，按月跌13.43%，年初至今跌35.36%；第三為香港股票基金，按月跌13.29%，年初至今跌30.75%；第四為香港股票基金（追蹤指數）按月跌13.07%，年初至今跌26.8%。

全球經濟繼續遭遇逆風

報告表示，10月份市場繼續受到氣候災害、俄烏戰爭、能源短缺、通脹等多項因素影響，幾乎沒有消退跡象。另一方面，美國大幅加息影響了全球的購買力和債務負擔，進一步加劇通貨膨脹和經濟困境。

早前，國際貨幣基金組織（IMF）2022年和2023年的通脹預期分別上調至8.8%和6.5%，並將全球經濟增長預期分別下調至3.2%和2.7%，且補充稱最糟糕的情況尚未到來。

【退休積滿Fund】揀強積金回報非優先考慮？3步教你揀最強基金

相關文章：

【MPF】康宏旗下OnePlatform MPF：9月整體MPF表現按月跌4.94%　股票基金年初起累計跌15%

記者：張巧怡

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市場動向 股票 強積金 指數 康宏環球（01019）
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