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【能源危機】 石油巨擘BP CEO：歐洲今年冬季能安然度過 但需擔憂明年出現能源危機

環球政經 19:28 2022/11/01

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英國石油巨擘BP（美：BP）行政總裁Bernard Looney在接受外媒採訪時表示，歐洲在今年或許能夠安然度過能源危機。但是他警告，歐洲在明年冬季恐怕才真正需要擔憂。

Looney表示，目前的能源價格已經接近難以負擔的水平，部分民眾甚至要將一半以上的花費用在能源之上。

同場加映﹕【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

據國際能源署 (IEA) 的數據顯示，歐洲今年冬天的天然氣儲蓄量已達約 90%，已達到高水位。另外，各國政府也推出了應對政策來補貼民眾的能源帳單，故歐洲今年有望安然度過危機。

義大利石油集團Eni（美：E）行政總裁Claudio Descalzi 同樣表示，能源危機並不在於今年冬季，明年冬季才是，主因為屆時俄羅斯天然氣供應恐怕將會中斷，有可能會大減 98%，甚至是歸零。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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記者：何珊如

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石油 天然氣 國際能源署 俄羅斯 能源及天然資源種類 新能源 美股

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