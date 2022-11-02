【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議

美國國家籃球協會（NBA）布魯克林籃網隊球星艾榮早前因反對猶太人言論，引起當地極大爭議。近日的籃網主場賽事中，場邊一群猶太人球迷穿起抗議反猶主義的衣服，直接在艾榮面前反對他的言論。

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當地時間周一（10月31日）的籃網（Brooklyn Nets）主場比賽時，8名猶太人球迷在場邊第一排穿著「對抗反猶太主義」（Fight anti-Semitism）的衣服，直接向上陣的籃網當家球星艾榮（Kyrie Irving）示威。

艾榮似乎亦未太介意球迷的舉動，更上前向他們比出大姆指，相信是示意友好。據現場球迷聲稱，艾榮向示威的球迷表示，「對你們真心感激」（grateful for you guys）。

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艾榮早前在社交平台Twitter上，分享一套被指傳達大量反猶太主義訊息的紀錄片，當中包括指控猶太人控制黑奴買賣及媒體，引起球會班主及外界眾多非議。艾榮事後解釋，自己無意冒犯任何其他信仰人士，認為他是被強行加上反猶太的標籤。

艾榮近年屢次捲入爭議，包括NBA重開後，一直以個人信仰為由拒絕接種疫苗，導致缺席去年多場賽事。另外，他亦支持「地平說」（flat Earth）及轉載美國著名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）的影片。

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責任編輯：吳漢培