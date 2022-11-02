  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 09:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議

環球社會熱點 08:35 2022/11/02

分享：

分享：

美國國家籃球協會（NBA）布魯克林籃網隊球星艾榮早前因反對猶太人言論，引起當地極大爭議。近日的籃網主場賽事中，場邊一群猶太人球迷穿起抗議反猶主義的衣服，直接在艾榮面前反對他的言論。

奧巴馬傳加入財團買NBA球隊 名宿想一齊投資 【下一頁】

當地時間周一（10月31日）的籃網（Brooklyn Nets）主場比賽時，8名猶太人球迷在場邊第一排穿著「對抗反猶太主義」（Fight anti-Semitism）的衣服，直接向上陣的籃網當家球星艾榮（Kyrie Irving）示威。

艾榮似乎亦未太介意球迷的舉動，更上前向他們比出大姆指，相信是示意友好。據現場球迷聲稱，艾榮向示威的球迷表示，「對你們真心感激」（grateful for you guys）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

NBA金塊隊吉祥物年薪500萬 為WNBA頂薪近3倍 【下一頁】

艾榮早前在社交平台Twitter上，分享一套被指傳達大量反猶太主義訊息的紀錄片，當中包括指控猶太人控制黑奴買賣及媒體，引起球會班主及外界眾多非議。艾榮事後解釋，自己無意冒犯任何其他信仰人士，認為他是被強行加上反猶太的標籤。

艾榮近年屢次捲入爭議，包括NBA重開後，一直以個人信仰為由拒絕接種疫苗，導致缺席去年多場賽事。另外，他亦支持「地平說」（flat Earth）及轉載美國著名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）的影片。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
今日
日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」
2022/11/01
環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」
馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工
2022/11/01
馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
2022/11/01
嫌澤連斯基唔識感恩 拜登發脾氣稱:「美國已經好慷慨」
【英國王室】白金漢宮開年薪360萬請花王 絕無特定要求
2022/11/01
【英國王室】白金漢宮開年薪360萬請花王 絕無特定要求

你可能感興趣

日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
今日 08:05
日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」
17:29 2022/11/01
環保少女宣布缺席Cop27 狠批峰會「漂綠」
馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工
14:52 2022/11/01
馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工
網絡熱話 社交平台 社會矛盾 歧視 NBA 籃球 美國 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間09:00）

下一篇文章

日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款