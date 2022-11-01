【零售業】零售業對聖誕表現感悲觀　零售業協會：市民外遊減本地消費

▲ 有不少商戶擔憂「0+3」政策令消費金額外流，故希望政府能盡快放寬至「0+0」，甚至通關。（資料圖片）

政府統計處剛公布9月的零售業總銷貨價值，臨時估計數字為281億元，較上年同月微升0.2%。有業界代表反映，市況仍處於「呆滯及疲弱」的情況。

【香港零售】9月零售銷貨額止蝕升0.2％ 惟仍遜市場預期

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，近月市況「呆滯及疲弱」。一眾有升幅的類別大部分受個別特殊利好因素影響，以電器類為例，該月有大型品牌推出新型號手機；珠寶業則受金價下跌的影響，市民入貨令銷售數字上升。

她又提到跌幅較大的行業，例如食品、百貨公司業並非受個別不利因素影響，「只是跟着大圍經濟表現走」。另外，她特別指出，食品類的糕餅分類表現亦見跌幅，惟近兩年的中秋均在9月，反映今年的節日消費力較低。

利好因素均被負面因素抵消

展望下半年，零售管理協會的受訪會員反映，10月受益於消費券，發放首周有9成商戶的生意額均錄得增長，增幅超4成的類別主要為超市及百貨等行業，惟亦有商戶反映，基數太低是增幅大的主因，限聚令及消費券同為利好因素。

預估聖誕檔期，她表示有不少商戶認為不會有太大變化，料「利好因素均被負面因素抵消」。5成商戶料生意額有單位增幅，有3成公司則料有最多4成跌幅。亦有不少人擔憂「0+3」政策令消費金額外流，故希望政府能盡快放寬至「0+0」，甚至通關。

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記者：李智美