【央行加息】摩根大通：全球央行加息周期　有望明年初結束

摩根大通認為，為全球央行加息周期可望於明年初結束。

包含 Marko Kolanovic 在內的摩根大通策略師稱，歐洲央行的基調轉變、英國財政壓力消退以及加拿大和澳洲的加息步伐放緩，提振市場對全球緊縮週期可能在明年初結束的樂觀情緒。該行預計，美國聯儲局可能會在12月加息0.5厘，並在明年第一季度再加息0.25厘後暫停加息。

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摩通警告，放慢緊縮步伐並不意味著全球央行將放鬆對抗通脹。要待消費者物價壓力繼續下降，這種情況才會出現。該行指出，如果預測正確，40年來最同步和最激進的全球央行加息週期將在明年初結束。對風險市場的重要支撐來自於央行收緊步伐已經見頂的訊號，並且從現在開始的任何加息的規模可能會更小。

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責任編輯：黃苑筠