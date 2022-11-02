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【著數優惠】大熱Staycation之選愉景灣酒店推快閃優惠 住宿+主題下午茶+自助早餐 雙人入住每晚低至$1,747

理財智慧 08:04 2022/11/02

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不少人放假愛到酒店Staycation，如果想遠離市區的繁囂，享受渡假感覺，可考慮擁有超靚山林景的愉景灣酒店。設計充滿渡假風情的愉景灣酒店，除了是舉行婚禮的勝地，也有不少打卡的靚位。該酒店也於去年獲Yahoo香港2021年十大熱搜Staycation酒店的第4位，是香港關注度最高的酒店之一。

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【定存優惠】 港銀存率利率愈搶愈高 嚴選1萬元最高息定存之選 定存以外有哪些穩健選擇?，詳見【下一頁


KKday 最近也推出愉景灣酒店山景客房住宿連「士多啤梨朱古力之旅」主題下午茶、自助早餐快閃優惠，每晚低至1,747元（以上方案價格只適用於2人入住，每房最多容納3個大人或2大2小，額外入住的成人或小童需自費加床，於入住時向酒店付費），2位成人入住，低至每位873.5元。

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【著數優惠】61折搶購沙田凱悅酒店雙人下午茶 朱古力四重奏X柑橘主題 低至每位$149，詳見【下一頁

以下為優惠詳情：
山景客房住宿連「士多啤梨朱古力之旅」主題下午茶、自助早餐 
KKday快閃優惠： 1,747元 /晚   優惠連結：請按此  
2位成人入住，每位只需873.5元 

  • 凡於星期一至四每個入住日首2間免費升級至海景客房。
  • 山景客房住宿一晚
  • 入住日享用雙人「士多啤梨朱古力之旅」主題下午茶
  • 退房日於Cafe bord de Mer & Lounge享用雙人自助早餐
  • 可選擇入住日期：2022年11月1日至 11月30日
  • 預訂期：即日至11月7日23:59

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責任編輯：陳詠妍

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