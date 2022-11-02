【一時佳話@iM網欄】過度學習後遺症

有一位新同事問筆者：「Wave，團隊很好，很多師兄姐也很樂意教我，但他們就同一個問題的答案有時不一致，甚至方向完全不同。最慘是他們都言之鑿鑿，很有道理，我也不知應該聽誰好。」筆者笑笑，然後跟他分享以下故事：

X光片的故事

有一位見習醫生，由於他不擅長看X光片，所以他主動請教醫院裏的一位資深老醫生。老醫生見他求學態度誠懇，便說：「我不是隨便教人的，現在給你一個測試，這裏有一張X光片，你1個月後告訴我這個病人有甚麼問題。答對了，我才教你。還有一個條件，就是這1個月內你不可接觸其他X光片，否則此事作罷。」

見習醫生這1個月可說是廢寢忘食，一有空便看這張X光片，可惜就是看不出個所以然，更開始懷疑自己沒有成為醫生的天份。限期屆滿，醜婦終須見家翁，見習醫生帶着該X光片，硬着頭皮去見老醫生。

這時突然有重大意外事故發生，很多傷者被送往這醫院的急症室救治。由於人手緊張，老醫生便帶着這見習醫生一起幫手。救人期間，老醫生突然把近10張X光片給見習醫生，並說：「順便測試你這1個月的成果，看看這些傷者的問題在哪？」

見習醫生戰戰兢兢接過X光片看。很奇怪，這一次見習醫生很容易便找出每一張X光片的問題所在，既快且準，跟從前判若兩人。老醫生：「做得好，恭喜你畢業了，我也沒有東西可教你了。」

見習醫生：「甚麼？你甚麼也沒教我便畢業？」

老醫生：「1個月前我已開始教你，當天我給你的X光片，其實是屬於一個很健康的人。這1個月你已把正常的人體深深的刻入腦中，所以當給你看有問題的X光片時，你已能立刻斷診了。」

理應先專後闊

回應文首，其實這新人的問題在於太好學，東學學西學學，以致資訊太多，難以消化。好學當然是美德，特別是一些在職場上工作了一段長時間的人，如仍能保持初心好學更難得，因為他們有足夠經驗去辦別提案、意見和做法，但新人則不然。

除此之外，嘗試易地而處，當這些好心的師兄姐發現，你問完他們又問別人，等於不相信他們，浪費他們時間，下次想再問便難矣。常言道：「先學做人，後學做事。」

此外，筆者發現很多新人患了「過度學習後遺症」。學習學習，是學加習，但當學過度而不實習時，便發現很多工作是易學難精，自己還有很多東西不懂。由於信心受影響，便不敢貿然投入實踐，於是繼續學，變成一個惡性循環，甚至把被培訓當工作。若新人不幸到這階段，神仙也難救了。所以筆者建議，新人最好只找一個師傅或導師，乖乖聽話，這樣才能快速起步！

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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