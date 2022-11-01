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【著數優惠】759阿信屋 x PayMe限時優惠 消費滿120元即減20元　新用戶買滿100元送50元折扣券

理財智慧 19:16 2022/11/01

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PayMe宣布聯同759阿信屋推出福利，即日起用PayMe去759阿信屋買滿120元或以上，即減20元。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

此外亦提供新用戶優惠，新用戶只要買滿100元或以上，並以PayMe付款，於7個工作天內可獲得50元折扣優惠券。下次買滿100元或以上，就會自動扣減50元。

優惠至2022年11月30日為止。

資料來源：HSBC FB Page

【延伸閱讀】本港大型銀行定存優惠一覽（下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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