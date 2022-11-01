  • 21°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】大行齊調低今年香港GDP預測　料至少收縮3%　誰估算最悲觀？（附表）

股市 18:53 2022/11/01

分享：

分享：

大行齊調低今年香港GDP預測

香港第三季經濟按年收縮4.5%，遠遜市場預期，各大行隨即下調2022年香港GDP預測，普遍預期全年收縮3%或以上，當中以大和最悲觀，預估由收縮1.7%調整至3.7%，最樂觀為花旗，料收縮2.6%。

各大行齊調低2022年香港GDP預測
券商 最新 此前
大和 -3.7% -1.7%
美銀 -3.3% -1.5%
高盛 -3.2% -1.4%
大華銀行 -3% -0.7%
花旗 -2.6% +0.3%

高盛表示，在金融環境收緊下，香港第三季經齊顯著收縮，弱於預期的表現令該行下調今明兩年的預測，料今年收縮3.2%，明年經濟增長預測由2.7%下調至2.3%。由於基數問題、中國經濟明年第二季或會開關、美國聯儲局息口料於明年首季見頂，相信明年GDP按季增長將會更強勁。

香港第三季GDP按季跌2.6%，主因受累貿易疲弱及投資下跌，及本地消費復甦弱於預期。美銀表示，雖然酒店隔離取消提振了市場情緒，但認為香港仍面對數個挑戰，包括1）內地貨車流量限制和全球需求放緩繼續對貿易活動構成壓力、2）借貸成本上升和房價下跌可能正在影響投資和消費、3）取消入境時強制酒店隔離可能會促使更多港人出國旅遊兼取代了本地消費，而非吸引海外遊客。

美銀將全年GDP預測由收縮1.5%再下調至收縮3.3%。

大和預期香港全年GDP收縮3.7%，其中，第四季料按年收縮5%。大和預期，第四季發放的消費券金額將超過去年同期，為個人消費帶來生機，但跨境貨運限制下服務及商品出口可能難以見到任何有意義的復甦。

【香港經濟】香港第3季預估GDP收縮4.5%、遠遜預期　分析：倘無進一步放寬入境檢疫、第4季經濟或續按年收縮（第三版）

【香港經濟】信置：港息不會如美息般高、對本港樓市前景樂觀　實施「0+0」對經濟及各行各業均有好處

編輯：袁諾曦

香港 經濟 GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款