【香港經濟】大行齊調低今年香港GDP預測　料至少收縮3%　誰估算最悲觀？（附表）

▲ 大行齊調低今年香港GDP預測

香港第三季經濟按年收縮4.5%，遠遜市場預期，各大行隨即下調2022年香港GDP預測，普遍預期全年收縮3%或以上，當中以大和最悲觀，預估由收縮1.7%調整至3.7%，最樂觀為花旗，料收縮2.6%。

各大行齊調低2022年香港GDP預測 券商 最新 此前 大和 -3.7% -1.7% 美銀 -3.3% -1.5% 高盛 -3.2% -1.4% 大華銀行 -3% -0.7% 花旗 -2.6% +0.3%

高盛表示，在金融環境收緊下，香港第三季經齊顯著收縮，弱於預期的表現令該行下調今明兩年的預測，料今年收縮3.2%，明年經濟增長預測由2.7%下調至2.3%。由於基數問題、中國經濟明年第二季或會開關、美國聯儲局息口料於明年首季見頂，相信明年GDP按季增長將會更強勁。

香港第三季GDP按季跌2.6%，主因受累貿易疲弱及投資下跌，及本地消費復甦弱於預期。美銀表示，雖然酒店隔離取消提振了市場情緒，但認為香港仍面對數個挑戰，包括1）內地貨車流量限制和全球需求放緩繼續對貿易活動構成壓力、2）借貸成本上升和房價下跌可能正在影響投資和消費、3）取消入境時強制酒店隔離可能會促使更多港人出國旅遊兼取代了本地消費，而非吸引海外遊客。

美銀將全年GDP預測由收縮1.5%再下調至收縮3.3%。

大和預期香港全年GDP收縮3.7%，其中，第四季料按年收縮5%。大和預期，第四季發放的消費券金額將超過去年同期，為個人消費帶來生機，但跨境貨運限制下服務及商品出口可能難以見到任何有意義的復甦。

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編輯：袁諾曦