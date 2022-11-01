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【卷商點睇】第三季業績超預期 望比亞迪電子毛利率長期將回復

股樓投資 18:43 2022/11/01

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東吳證券表示，比亞迪電子（00285）第三季業績超預期，加上非安卓類業務回暖，上調其2022至2024年歸母淨利潤預測至19.1億、29.7億及41.9億元，並維持「買入」評級。比亞迪電子周二（1日）收市報23.8元，升4.4%

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

該行指公司第三季營收274.62億元，歸母淨利潤6億元，同比實現增長，超出市場先前的悲觀預期，主要由於智能產品帶動毛利率上升，以及組裝業務稼動率提升。組裝業務方面，該行指公司今年首半年實現營收264.43億元，同比下滑13.22%，主要受全球供應鏈不穩定等因素影響，在需求疲弱下毛利率亦受累。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

不過該行表示就第三季業績表現觀察，指組裝稼動率有一定回升，同時帶動毛利率上升。安卓端需求則仍然一般，但北美客戶稼動率比預期好。該行認為需求復蘇可逐步期待，長期看毛利率將回復至合理水平。智能產品業務方面，比亞迪電子今年首半年營收69.17億元，同比增長37.95%。

 

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

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撰文：鄭昊彤

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東吳證券（滬：601555） 港股 比亞迪電子（00285）

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