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【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪

環球社會熱點 09:05 2022/11/02

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Netflix原創劇《王冠》改編英國王室歷史事件，全球範圍內吸引大量民眾收看。《王冠》劇組無視英國王儲威廉王子請求，將重現其母親、已故戴安娜王妃接受英國廣播公司（BBC）訪問的情景。戴安娜朋友表示，威廉對Netflix決定感到沮喪，但不會再發言為劇集增添宣傳。

白金漢宮開年薪360萬請花王 絕無特定要求 【下一頁】

《王冠》（The Crown）第5季內容將於下周播出，其中兩集內容將涵蓋1995年時，戴安娜（Princess Diana）接受BBC訪問的情景。劇中重現年輕威廉王子（Prince William）觀看採訪播出，身旁的老師則詢問他是否安好，而其父親查理斯（King Charles）則從一開始的大叫轉變哭。

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戴安娜當年的採訪長達1小時，但據悉Netflix將會濃縮至4分23秒，但仍會涵蓋戴安娜當時承認，卡米拉插足她和查理斯婚姻，及形容「婚姻擁擠」（crowded marriage）的內容。戴安娜當時指，希望成為民眾心中的王后亦會一併重現。

哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引 【下一頁】

早前已有調查證實，當時訪問戴安娜的記者巴席爾（Martin Bashir） 以欺詐手段，促使戴安娜接受其節目訪問。結果引來各界憤怒，亦令BBC備受批評。

戴安娜身前好友、王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）表示，威廉會為此感到生氣及沮喪，但他不會再就此發言，否則將為劇集增添額外宣傳。蘇厄德表示，當年的採訪已缺乏可信度，現時所有人都已知其更缺乏合法性，Netflix劇組應聽從威廉建議。

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責任編輯：李俊儀

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