睇淡後市沽自住樓　現花20300元租火炭駿景園　靜候入市時機

樓市前景未明，部分買家轉買為租。中原地產陳韻兒說，火炭駿景園新錄一宗租賃成交，單位為2座中層A室，實用面積676平方呎，三房連套房間隔，租金原開價約22,000元，議價後以20,300元租出，平均實用呎租30元。

陳韻兒透露，新買家為同區客，見樓價正向下調整，先沽出自住物業，並於同區租樓，打算先觀望一段時間再考慮入市，由於見上址租金合理，故即租入單位自住。

據了解，業主於2019年以約898萬元購入單位，以目前月租20,300元計，可享約2.7厘租金回報。談到近期市況，陳韻兒說，駿景園10月至今暫錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約28元水平。

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬 凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機