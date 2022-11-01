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睇淡後市沽自住樓　現花20300元租火炭駿景園　靜候入市時機

股樓投資 18:57 2022/11/01

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樓市前景未明，部分買家轉買為租。中原地產陳韻兒說，火炭駿景園新錄一宗租賃成交，單位為2座中層A室，實用面積676平方呎，三房連套房間隔，租金原開價約22,000元，議價後以20,300元租出，平均實用呎租30元。 

陳韻兒透露，新買家為同區客，見樓價正向下調整，先沽出自住物業，並於同區租樓，打算先觀望一段時間再考慮入市，由於見上址租金合理，故即租入單位自住。 

據了解，業主於2019年以約898萬元購入單位，以目前月租20,300元計，可享約2.7厘租金回報。談到近期市況，陳韻兒說，駿景園10月至今暫錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約28元水平。 

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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