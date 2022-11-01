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【可再生燃料】擴大生物燃料產量 殼牌旗下收購亞洲廢油回收商EcoOils

環球政經 18:57 2022/11/01

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石油巨頭殼牌（美：SHEL） 旗下殼牌東方石油公司，於周二（1日）表示，已成功收購亞洲廢油回收公司EcoOils，以擴大其生物燃料生產。

殼牌東方公司在一份聲明中表示，該公司將通過交易完全接管 EcoOils 100% 的馬來西亞子公司，以及90%的印度尼西亞子公司，但並未有透露投資金額。

EcoOils 擁有回收廢料並生產漂白土油技術，每年生產量可達65,000噸。漂白土油是一種先進的生物燃料原料，可用於生產可持續的低碳燃料，包括殼牌為客戶生產及供應的可持續航空燃料。

同場加映﹕【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

殼牌低碳燃料高級副總裁 Sinhead Lynch 表示：「為了繼續為客戶提供他們未來所需的能源產品，殼牌正在投資和生產可持續的低碳運輸燃料。此次收購提供了獲得公認的先進原料的安全途徑，該原料可用於殼牌的生物燃料設施，以實現這一目標。」

Lynch補充，此次收購突顯了殼牌業務的持續轉型，他們正努力為客戶提供更多低碳能源解決方案，作為他們脫碳之旅的一部分。

可持續航空燃料目前約佔全球航空燃料的0.1%。殼牌曾表示，目標在2030年其全球航空燃料銷售額中，有至少10%為可持續航空燃料。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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記者：何珊如

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