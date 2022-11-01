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緹外四房大宅逾2.58億售 創今年九龍區分層戶新高

股樓投資 18:22 2022/11/01

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由嘉里建設（00683）發展之九龍半山緹外，本月成功招標出售第2座6樓A室分層大宅，實用面積為 4,451平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，剛以2.58億元成交，平均實用呎價約58,000元，成交價及呎價同創項目新高，而該成交價則創今年九龍區分層戶新高。

發展商旗下緹外及同系列的緹山，兩個低密度豪宅項目於今年合共錄得11宗成交，總成交金額已逾20億元，單單過去一個月內之總成交金額已逾10億元，成績令人鼓舞。

 

延伸閲讀【有相睇】原業主睇淡後市累減530萬 凱滙兩房1070萬蝕沽

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 緹外 九龍 緹山 嘉里建設（00683） 嘉里

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