港交所388優化交易費結構 取消每宗交易0.50元的交易系統使用費 明年起生效

港交所（00388）宣布優化現行的現貨市場交易費結構，包括取消每宗交易0.50元的交易系統使用費；同時將所有交易的從價收費由目前的0.005%調整至0.00565%；新的交易費結構將於明年1月1日生效。完成優化後，港交所現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計，實質的交易費率也將由大約0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%。

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港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，港交所與監管機構、業務夥伴及市場參與者商議後確立這次的新收費結構，進一步簡化收費，提升市場效率，反映香港交易所不斷致力提升旗下市場吸引力和競爭力，進一步加強香港作為國際金融中心的角色。

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記者：張以正