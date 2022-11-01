  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港交所388優化交易費結構 取消每宗交易0.50元的交易系統使用費 明年起生效

股樓投資 18:27 2022/11/01

分享：

分享：

港交所（00388）宣布優化現行的現貨市場交易費結構，包括取消每宗交易0.50元的交易系統使用費；同時將所有交易的從價收費由目前的0.005%調整至0.00565%；新的交易費結構將於明年1月1日生效。完成優化後，港交所現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計，實質的交易費率也將由大約0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

    點擊圖片放大
    +5
    +4

港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，港交所與監管機構、業務夥伴及市場參與者商議後確立這次的新收費結構，進一步簡化收費，提升市場效率，反映香港交易所不斷致力提升旗下市場吸引力和競爭力，進一步加強香港作為國際金融中心的角色。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
香港交易及結算所有限公司 IPO 港股

下一篇文章

緹外四房大宅逾2.58億售 創今年九龍區分層戶新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款