湯文亮：賣樓的人慌了

在特首未宣讀《施政報告》前，唱淡樓市的消息如鋪天蓋地，當中不乏著名分析師、玄學家，甚至地產代理，而且愈唱愈淡，竟然有專家預測樓市會大跌五成，正是信不信由你。

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退稅政策變相減辣

筆者當然不信，不過有人十分相信，知道樓市下跌五成，不賣樓就笨。那怕是自住單位都要賣，況且美國還會加息。筆者對賣樓的人說，政府為了壓抑樓市推出了很多辣招，只要放棄一些辣招，例如讓非港人買樓可以豁免印花稅，甚至小小逆周期措施，樓市將會全面回升。如果不是太急，不如等《施政報告》之後，要是有好消息的話，隨時可以賣高一兩成。但沒有一個打算賣樓的人相信，他們只是說筆者為自己利益唱好樓市，原來好人真的是很難做。

今次對於賣樓的人來說，筆者的說話「好的不靈醜的靈」，政府雖然沒有即時豁免非香港人買樓印花稅，但當他們住滿7年，成了香港永久居民之後，就可以退回印花稅。相信交稅的人亦會接受，今次輪到那些剛剛賣了樓的人慌了，他們當中有不少人甚至要劈價賣樓。他們現在當然不滿意，認為政府出招救樓市，勝之不武。筆者覺得他們搞錯了，政府並沒有出招救樓市，只不過回收一些打壓樓市的措施。

疫情拯救香港樓市

有不少人問筆者，樓市為何會跌，是不是加息？當然不是，樓市下跌的主要原因是樓市的本土購買力已經所餘無幾，看淡樓市的人絕對知道，所以他們才夠膽大力唱淡。若果政府不放寬非港人買樓的辣招稅，估計今年樓市走勢，會像大多數專家所預料，雖然不會跌五成，但一成甚至一成多少少就肯定的。

不過，疫情令香港政府財政出現困境，如果不再放寬辣招，樓價下跌令政府收入受到影響，放寬非港人買樓辣招稅其實是救人救己。

疫情可說是重創香港經濟，但救了香港樓市，這點真的是意料不及。筆者相信最傷心的是剛剛賣了樓的業主，他們的心慌了

節錄自第783期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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