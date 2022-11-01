  • 20°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

去年二月買元朗世宙　現啃辣招急沽貨　帳蝕103.8萬

股樓投資 18:19 2022/11/01

分享：

分享：

樓價持續下跌，部分業主不惜蝕讓甩貨。中原地產王勤學說，元朗世宙2座中層E室，實用面積431平方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，日前以638萬元沽出，實用呎價約14,803元。值得留意的是，原業主於2021年2月以678萬元買入單位，現帳面蝕40萬元，但由於持貨僅1年多，需另支付樓價一成之額外印花稅（SSD），即63.8萬元，終合共蝕103.8萬元。 

王勤學續說，同類單位市價約660萬元至680萬元，換言之，業主今次先以低市價的價錢沽貨。被問到原因，王勤學透露，業主因趕移民，故低價放盤。 

談到近期市況，王勤學說，元朗區10月錄得約70宗二手買賣成交，與9月69宗相若，表現持續低迷，當中世宙錄得1宗成交，與9月成交量一樣，同屬兩房戶，惟造價下跌67萬元。 

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

世宙 元朗 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【室內設計】33年樓齡大翻新 98萬改造三房兩廳兩廁單位

下一篇文章

【乘車優惠】殘疾人士11月13日可全日免費乘搭港鐵 隨行照顧者亦同樣受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款