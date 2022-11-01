去年二月買元朗世宙　現啃辣招急沽貨　帳蝕103.8萬

樓價持續下跌，部分業主不惜蝕讓甩貨。中原地產王勤學說，元朗世宙2座中層E室，實用面積431平方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，日前以638萬元沽出，實用呎價約14,803元。值得留意的是，原業主於2021年2月以678萬元買入單位，現帳面蝕40萬元，但由於持貨僅1年多，需另支付樓價一成之額外印花稅（SSD），即63.8萬元，終合共蝕103.8萬元。

王勤學續說，同類單位市價約660萬元至680萬元，換言之，業主今次先以低市價的價錢沽貨。被問到原因，王勤學透露，業主因趕移民，故低價放盤。

談到近期市況，王勤學說，元朗區10月錄得約70宗二手買賣成交，與9月69宗相若，表現持續低迷，當中世宙錄得1宗成交，與9月成交量一樣，同屬兩房戶，惟造價下跌67萬元。

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