【騰訊700】騰訊大股東否認 獲中信集團洽購持股

騰訊(00700)南非大股東 Naspers日前被披露其透過旗下荷蘭科網旗艦Prosus在騰訊的持股量，已有逾月未見變動。Prosus 今日再發聲明指，坊間有媒體報道指內地央企中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份，該文章內容是猜測性的，不符合事實。騰訊今日延續日前升勢，全日收報227.4元大升10.6%，中信集團旗下的中信股份(00267) 收報7.1元上升1%。

【大行報告】麥格理：南韓印度表現抵內地疲弱 百威亞太加價支持內地利潤率 詳情請看【下一頁】

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

Prosus同時表示，Naspers將繼續執行今年6月宣布的開放式股票回購計劃，該計劃的資金來源是定期和有序地出售集團持有的少量騰訊控股的股票。Naspers及Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心，並繼續認為該股份回購計劃符合Prosus和Naspers，及兩企業股東的最佳利益。

另有內媒引述一位接近騰訊會議知情人士稱，為了滿足不同用戶群體的協作需求，近日騰訊會議上線不限時自動會議紀要、雲錄製空間擴容、字幕、更多視頻人數、頭飾、多個聯席主持人、實時轉寫等一系列增值功能，以上功能以會員服務的形式提供給用戶，讓用戶擁有更豐富的解決方案。該人士強調，騰訊會議核心基礎功能不受影響，用戶依然可以使用300人不限時會議及其他一系列基礎協作能力。

【AIA 1299】友邦上季新業務價值增7% 本港業務重拾增長 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機