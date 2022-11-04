【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（上）

建材是否「一分錢，一分貨」，其實非必然。以下列出幾個戶主對建材的常見誤解，提醒戶主要審慎接收外來資訊：

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誤解一：大陸磚會彎，意大利磚不會彎？

正解：磚彎不彎，更在乎磚的形狀和鋪的方式。如果是120mm X 900mm的長身磚，百多元一塊的意大利磚，鋪出來也可能出現不平的情況。有戶主曾附圖報告，名牌意大利長磚，鋪出來的最大誤差足足有一個五毫子的高度。因此，如需購買長身磚，戶主應在報價階段詢問裝修設計公司的過往經驗，最好獲得商戶推薦，並作出誤差程度的保證，避免到時師傅與磚舖互相推諉。

意大利磚不一定沒有大陸磚的問題

誤解二：夾板就是夾板，沒有太大好壞之分？

正解：建材品質不能單靠名稱，商譽是十分重要的。同為夾板，質素可以有很大分別。有些夾板只適合用於底/背。雖然戶主大概不會懂得分辨，但可在參觀完工現場時，親身感受實物品質，例如櫃的堅固實淨感。另外，遇上特便宜的報價，更要小心。戶主可以經我們或防伏班其他戶主，介紹信譽良好的公司。

同是夾板 質素可以差很遠

誤解三：現場造櫃最好，訂造櫃次之，買現成的就是最便宜和次等的選擇？

正解：現場造櫃的優點是收口佳、靈活度高、出錯少。但現場造櫃比現場砌櫃的價錢貴很多，而且需時長，最終質量則不一定較好。至於現成櫃，當然有用蔗渣木造的，但亦有價廉質高的。說到底，訂造櫃的價值在於尺寸上的彈性和款式的統一。如果你是品質至上願意在坊間搜尋合適尺寸和款式統一的傢俬，基本上是沒必要訂造所有櫃的。至於現場造櫃，成本亦與建材質量無關，問題是貴在人工。因此，即使三者間的價錢差達一倍或更多，也與質素沒直接關係。

造櫃不一定貴的好 要知道不同造櫃方式的收費理由

下篇再續。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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