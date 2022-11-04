  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 09:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（上）

名人薈萃 08:00 2022/11/04

分享：

分享：

建材是否「一分錢，一分貨」，其實非必然。以下列出幾個戶主對建材的常見誤解，提醒戶主要審慎接收外來資訊：

同場加映：【青姐話】跌跌跌  仲有乜未跌？

誤解一：大陸磚會彎，意大利磚不會彎？

正解：磚彎不彎，更在乎磚的形狀和鋪的方式。如果是120mm X 900mm的長身磚，百多元一塊的意大利磚，鋪出來也可能出現不平的情況。有戶主曾附圖報告，名牌意大利長磚，鋪出來的最大誤差足足有一個五毫子的高度。因此，如需購買長身磚，戶主應在報價階段詢問裝修設計公司的過往經驗，最好獲得商戶推薦，並作出誤差程度的保證，避免到時師傅與磚舖互相推諉。

  • 意大利磚不一定沒有大陸磚的問題

誤解二：夾板就是夾板，沒有太大好壞之分？

正解：建材品質不能單靠名稱，商譽是十分重要的。同為夾板，質素可以有很大分別。有些夾板只適合用於底/背。雖然戶主大概不會懂得分辨，但可在參觀完工現場時，親身感受實物品質，例如櫃的堅固實淨感。另外，遇上特便宜的報價，更要小心。戶主可以經我們或防伏班其他戶主，介紹信譽良好的公司。

  • 同是夾板　質素可以差很遠

誤解三：現場造櫃最好，訂造櫃次之，買現成的就是最便宜和次等的選擇？

正解：現場造櫃的優點是收口佳、靈活度高、出錯少。但現場造櫃比現場砌櫃的價錢貴很多，而且需時長，最終質量則不一定較好。至於現成櫃，當然有用蔗渣木造的，但亦有價廉質高的。說到底，訂造櫃的價值在於尺寸上的彈性和款式的統一。如果你是品質至上願意在坊間搜尋合適尺寸和款式統一的傢俬，基本上是沒必要訂造所有櫃的。至於現場造櫃，成本亦與建材質量無關，問題是貴在人工。因此，即使三者間的價錢差達一倍或更多，也與質素沒直接關係。

  • 造櫃不一定貴的好　要知道不同造櫃方式的收費理由

下篇再續。

同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪  分散布局全世界

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】報價要問清楚 連工包料不用煩？
2022/10/28
【裝修攻略@iM網欄】報價要問清楚 連工包料不用煩？
【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）
2022/10/21
【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）
【裝修攻略@iM網欄】慳錢有心得 裝修購物貼士與陷阱（上）
2022/10/07
【裝修攻略@iM網欄】慳錢有心得 裝修購物貼士與陷阱（上）
【裝修攻略@iM網欄】大慳中慳與小慳 買嘢點樣買得平靚正？
2022/09/16
【裝修攻略@iM網欄】大慳中慳與小慳 買嘢點樣買得平靚正？
【裝修攻略@iM網欄】設計篇 網上裝修潮文小心看（6）
2022/09/09
【裝修攻略@iM網欄】設計篇 網上裝修潮文小心看（6）
意大利 建材 設計 裝修設計

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑出好成績奪獎金一萬元 香港馬拉松挑戰組報名周五開始
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款