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英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙出爐 一字囊括全球危機

環球社會熱點 18:15 2022/11/01

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今年發生不少國際大事：俄烏戰爭、全球通脹、英女王逝世等。英國《柯林斯字典》每年會選出最具代表性、最能總結年度情況的熱詞。「permacrisis」一字被選為2022年最佳詞彙，概括今年全球面臨危機。

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出版社Harper Collins從80億字單詞數據庫，及以整合社交媒體等一系列資訊，從而選出最能反映2022年的十大熱門英文詞彙，當中有6個詞彙是今年新收錄入《柯林斯字典》（Collins Dictionary）。

「permacrisis」成為最具代表性的年度詞彙，意思是「由一系列災難性事件開始，導致持續不穩定及不安全」。出版社負責人Alex Beecroft表示，今年經歷由英國脫歐、新冠疫情，極端天氣、烏克蘭戰爭、政治動盪、能源緊縮和生活成本危機等不幸事件。「permacrisis」一詞足以總結，對於很多人來說2022年是相當糟糕的一年。

2022年十大風雲詞彙

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此外，為英國前首相約翰遜（Boris Johnson）與內閣度身打造、形容首相府在疫情期間，發生社交聚會醜聞的「Partygate」（派對門）一字亦有上榜。「派對門」導致約翰遜民意下滑，最終遭黨內逼宮提前下台。

至於「Quiet quitting」亦成為年度詞彙，意思是只完成工作份內事、拒絕承擔額外工作或加班、反對奮鬥文化，追求準時下班的工作模式。這種態度與「躺平文化」相似，被視為新世代的職場心態。

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責任編輯：郭麗明

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