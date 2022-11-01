【定存優惠】 港銀存款利率愈搶愈高 嚴選1萬元最高息定存之選 定存以外有哪些穩健選擇?

最近股市風高浪急，樓價又回落，另方面美國聯儲局連環加息，本港銀行紛紛調高存款利息搶客。吸引不少人回歸基本步，將手上資金存入銀行做期存款。美國聯儲局將於本周再舉行議息會議，結果將於本港時間周四（3日）凌晨公布。市場普遍預期，聯儲局會連續第4次加息0.75厘，相信香港銀行也會再將定存利率再調升。

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一直以來，定期存款的回報及不上股票、基金或買樓收租回報，但近月本地銀行的定存息率愈來愈高，以往客戶在銀行新存入資金逾50萬元或100萬元以上，才可享有3厘左右的定存優惠，但最近多間大型銀行為客戶提供的新資金定存優惠門檻明顯降低，利率也更吸引。

本港大型銀行定存優惠一覽:

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以中銀香港為例，客戶經網上銀行、手機銀行存入港幣10,000元的新資金，將資金做定存3個月，可享3.60%年利率優惠：存放12個月，年利率更高達4%，十分吸引。

而渣打銀行提供的新資金定期存款優惠也吸引，存入港幣10,000元的新資金，將資金做定存12個月，也可享4%的年利率。

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除將資金存入銀行做定期存款外，其實坊間也有證券行推出貨幣市場基金產品，投資者開設賬戶後，但未決定買入任何股票前，可將賬戶內的閒置資金存入現金寶，有助靈活地賺取利息並抵抗通脹。如富途證券設有名為「現金寶」的現金管理服務。客戶把資金轉入現金寶，等同購買貨幣基金，服務的入場門檻也很低，低至0.01港元已可認購貨幣基金。



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以富途現金寶現時提供的2隻以港元計價的貨幣基金為例，其中高騰微財貨幣基金（該基金有97.24%的資產為定期存款，另外1.76%為現金及等價物）及易方達（香港）港元貨幣市場基金（該基金有78.66%的資產為定期存款，另外21.34%為現金及等價物），截至11月1日，近7日的年化收益率分別為3.0529%及2.6858%，如果本身於證券行有開設帳戶，也是不錯的穩健高息選擇。

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記者：陳詠妍