【手機鏡頭大戰】華為擊敗Google、Honor　Mate 50 Pro奪DXOMark手機攝影榜首

▲ 華為最新的Mate 50 Pro以總分149分，名列DXOMark全球影像排行榜第1名。

華為旗艦手機Mate 50系列於9月登場，當時華為就將其相機，由Leica鏡頭改用自家XMAGE技術，而其新技術竟為大眾帶來驚喜。法國著名評測機構DxOMark宣布，華為最新的Mate 50 Pro以總分149分，名列DXOMark全球影像排行榜第1名。

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配備5,000萬像素超光變攝像頭+1,300萬像素超廣角攝像頭+6,400萬像素3.5X潛望式長焦攝像頭三鏡相機的Mate 50 Pro，就以149分力壓147分的Google Pixel 7 Pro與Honor Magic4 Ultimate，成為DXOMark手機鏡頭榜的冠軍。

DxOMark表示， Mate 50 Pro在色彩還原和模糊背景，都有良好的表現，照片和影片的動態範圍寬廣，有高效的自動對焦和控制良好的攝錄能力。據DxOMark實際測試，手機在高於或等於1,000 lux光度戶外或室內、低於100 lux光度的場合、以及人像攝影等四種場合，都獲得現時曾接受測試的手機中分數的最佳成績。

白平衡有缺陷 仍可獲高分

不過DxOMark也發現，Mate 50 Pro的白平衡出現缺陷。在某些情況下，XMAGE AI處理捕捉場景顯得緩慢。但DxOMark最終認為，Mate 50 Pro於相片拍攝可152分，影像攝錄則有141 分，總分則高達149分。

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責任編輯：曾曉汶

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