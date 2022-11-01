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【濠賭股】 內地即日起受理赴澳門旅遊電子簽註申請 濠賭股全綫升 當中4隻升幅逾一成

股樓投資 17:36 2022/11/01

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國家移民管理局早前宣布，今日（1日）起受理居民赴澳門旅遊電子簽註申請。雖然近日內地本土確診病例持續增加，澳門又發現確診個案，但放寬通關消息仍支撐濠賭股隨大市上升。兩大藍籌股中，金沙中國（01928）表現最強勢，全日愈升愈有，高見15.36元，最多升12.1%，收報15.28元，仍大升11.5%，成交額8.1億元。

同場加映﹕【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

另一藍籌銀河娛樂（00027）高見39.4元，最多升近一成，收報39元，升8.8%，成交額8.6億元。永利澳門（01128）、新濠國際（00200）、美高梅中國（02282）升幅介乎10.8%至11.8%，而澳博（00880）則升7.8%。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁

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國家移民管理局表示，在全國公安機關出入境窗口啟用智慧簽註設備受理內地居民赴澳門旅遊簽註申請，人員前往戶籍地或常居地公安機關出入境管理部門辦證時，可以持有效往來港澳通行證，使用智能簽注設備自主提交赴澳門團隊旅遊、個人旅遊簽注申請，無需提交紙質申請材料，經依法審批後，旅遊簽注將現場製發。

同場加映﹕【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

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記者：郭秀慧

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出入境管制 港股 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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