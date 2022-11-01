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【FinTech Week】李澤楷：未來兩年創業機會湧現　續尋投資機會

股市 17:36 2022/11/01

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【FinTech Week】李澤楷：未來兩年創業機會湧現　續尋投資機會

盈科拓展集團主席李澤楷出席金融科技周時表示，目前全球確實出現一些逆風，例如地緣政治、宏觀經濟環境等，但同時亞太地區人口結構驚人且中產階級不斷上升，「未來一至兩年出現大量交叉機會，讓人們思考創業是否是一個好時機」。

市場逆風影響風險投資市場，李澤楷稱，過去十年風險投資在利率接近於零的環境下資本成本較低，目前投資倉則傾向非常仔細地檢查投資計劃，但風險資本仍然存在，公司也在繼續尋找投資機會。

李澤楷：更多投入亞太區市場發展

問及企業家成功要決，李澤楷稱，不知道自己現時有否成功，「我想我正在經歷好時光和壞時光，我確實相信好人總會設法克服」。李澤楷又說：「從一個好的商業計劃及概念開始，並在開始之前驗證，思考是否有足夠資金緩衝，然後再進行交叉檢查。啟動後，可以先檢查一下有那些里程碑和方向是否確實是最初設想的」。

問及未來幾年各地的增長機會，李澤楷，過去 30 年，中國產品向西方世界緩解通縮壓力，看好中國出口到東南亞的機會。此外，人口年輕的國家正在追隨 2025 年前中國的腳步蓬勃發展。李澤楷稱，每個地區都有機遇和挑戰，但亞太地區是最令人興奮和最有希望的市場，會更多投入亞太區市場發展。

「營商更像是一門藝術」

問及企業家成功要決，李澤楷稱，不知道自己現時有否成功，「我正在經歷好時光和壞時光，我確實相信好人總會設法克服」。李澤楷又說：「從一個好的商業計劃及概念開始，並在開始之前驗證，思考是否有足夠資金緩衝，然後再進行交叉檢查。啟動後，可以先檢查一下有那些里程碑和方向是否確實是最初設想的」。

李澤楷形容，營商更像是一門藝術而不是一門科學，實際上兩者兼而有之。李澤楷提到，有時推出產品或服務後，也很容易被取代或被其他競爭對手模仿，「如果這是一項沒有隧道盡頭的冒險，同樣重要的是切斷繩索，然後去執行 B 或 C 計劃」。

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