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【內房銷售】碧桂園10月合約銷售跌27%　一文看清10月內房銷售（不斷更新）

股市 12:19 2022/11/03

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各大內地房企陸續公布10月銷售數據。克而瑞公布，10月內地百強房企實現銷售額5560.7億元，按年倒退28.4%。今年首10個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少43.4%至6.95萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有16間，按年少16間，實現過百億房企錄84間，按年少32間。

本網綜合各大內房9月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 10月銷售額 首10月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
碧桂園 （02007） 333.3 -27.2% 3095.5 -37.3%
萬科 （02202） 321 -23.4% 3467.7 -33.5%
中梁控股 （02772） 55 -54.9% 576 -59.8%

碧桂園 （02007） 公布，10月單月權益的合同銷售金額約333.3億元，按年跌27.2%，權益的合同銷售建築面積約416萬平方米。首十個月權益的合同銷售金額約3095.5億元，按年跌37.3%。

中梁控股 （02772） 公布，10月合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售 ）金額約55億元，按年跌54.9%，合約銷售面積約51.2萬平方米，合約銷售均價每平方米約10,700元。首十個月，集團累計合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售）金額約576億元，按年跌59.8%，累計合約銷售面積約558.4萬平方米，合約銷售均價平方米約10,300元。

萬科 （02202） 公布，10月份公司實現合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321億元，按年跌23.4%，首十個月公司累計實現合同銷售面積2,135.7萬平方米，合同銷售金額3,467.7億元，按年跌33.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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