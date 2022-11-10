【內房銷售】奧園上月銷售額跌91%　一文看清10月內房銷售（不斷更新）

各大內地房企陸續公布10月銷售數據。克而瑞公布，10月內地百強房企實現銷售額5560.7億元，按年倒退28.4%。今年首10個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少43.4%至6.95萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有16間，按年少16間，實現過百億房企錄84間，按年少32間。

本網綜合各大內房10月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 10月銷售額 首10月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 碧桂園 （02007） 333.3 -27.2% 3095.5 -37.3% 中海外 （00688） 312.9 +15.1% 2325.9 -23.1% 萬科 （02202） 321.0 -23.4% 3467.7 -33.5% 綠城中國 （03900） 345.0 +21.5% 2289.0 -20.9% 中國金茂 （00817） 132 -34.3% 1231.8 -37.1% 越秀地產 （00123） 114.4 +9.0% 911.1 +11.0% 融創中國 （01918） 97.5 -80.9% 1157.8 -67.6% 遠洋 （03377） 94.7 -41.6% 786.3 -25.6% 新城發展 （01030） 90.8 -58.9% 1029.5 -46.6% 世茂集團 （00813） 82.0 -59.7% 729.9 -70.7% 保利置業 （00119） 68.0 +51.1% 370.0 -17.8% 中梁控股 （02772） 55.0 -54.9% 576.0 -59.8% 雅居樂 （03383） 47.7 -56.5% 577.7 -48.9% 中駿 （01966） 45.7 -40% 502.4 -44% 金地商置 （00535） 44.7 -19.6% 497.4 -22.5% 弘陽地產 （01996） 37.1 -47.8% 322.2 -56.4% 中海外宏洋 （00081） 33.2 -17.2% 328.2 -45.3% 寶龍地產 （01238） 31.2 -56.8% 346.9 -59.1% 德信中國 （02019） 30.1 -41.8% 305.5 -50.9% 合生創展 （00754） 30.1 -50.9% 261.9 -27.9% 融信中國 （03301） 25.4 -80.7% 556.0 -59.0% 力高集團 （01622） 25.1 -33.8% 31.4 -46.8% 正榮地產 （06158） 21.5 -78.0% 291.6 -76.8% 時代中國 （01233） 20.6 -76.8% 366.4 -51.7% 中原建業 （09982） 18.3 -47.9% 178.7 -38.1% 銀城國際 （01902） 14.5 -2.4% 110.3 -51.7% 建業地產 （00832） 13.4 -55.5% 294.2 -53.4% 佳源國際 （02768） 9.6 -67.9 115.3 -59.8% 中國奧園 （03883） 9.0 -91.1% 192.0 -82.3% 大發地產 （06111） 5.0 -74.9% 53.7 -84.9% 上坤地產 （06900） 3.4 -70.2% 76.6 -66.0%

中國奧園 （03883） 10合同銷售金額約9億元，按年跌91.1%；首10個月累計合同銷售金額約192億元，按年跌82.3%。

世茂集團 （00813） 10月合約銷售額約為82億元，按年跌59.7%，合約銷售面積為50.95萬平方米，按年跌56.6%；平均銷售價格為每平方米16,093元，按年跌7%。首10個月累計合約銷售總額約為729.9億元，按年跌70.7%，合約銷售總面積為452.31萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,138 元，按年跌8.8%。

力高集團 （01622） 公布，今年首10個月累計合約銷售為235.44億元，按年減少近36%；建築面積約247.82萬平方米，按年少34.5%。以上月累計合約銷售計算，即10月單月銷售為31.4億元，按年跌33.8%；單月建築面積為27.58萬平方米，按年跌46.8%。

保利置業 （00119） 公布，10月份合同銷售金額約68億元，按年升51.1%；合同銷售面積約34萬平方米，按年增83.8%；合同銷售均價每平方米約20,030元。首十個月，集團累計實現合同銷售金額約370億元，按年減少17.8%。累計合同銷售面積約189.4萬平方米，按年少23.6%；合同銷售均價每平方米約19,514元。

弘陽地產 （01996） 10月合約銷售額為37.09億元，按年倒退47.8%；合約建築面積約為27.49萬平方米，按年倒退30.2%；平均合約售價約為每平方米13,495元，按年倒退25.2%。首10月合約銷售總額約為322.23億元，按年跌56.4%；合約建築面積約為237.8萬平方米，按年倒退45.2%；平均合約售價約為每平方米13,550元，按年倒退20.5%。

寶龍地產 （01238） 10月總合約銷售額約為31.19億元，按年倒退56.8%；合約建築面積約為20.87萬平方米，按年倒退54.8%。首10個月合約銷售總額約為按年跌59.1%至346.87億元；合約建築面積減少56.7%至230.94萬平方米。

佳源國際 （02768） 公布，10月份合同銷售金額按年跌67.9%至約9.55億元人民幣，合同銷售面積按年跌73.2%至約6.37萬平方米；首10個月合同銷售金額按年跌61.8%至115.34億元人民幣，合同銷售面積按年跌59.8%至約92.3萬平方米。

中駿 （01966） 公布，10月合同銷售金額約45.7億元，合同銷售面積41.3萬平方米，按年分別減少40%和31%。十月的平均銷售價格為每平方米人民幣11,068元。而今年首十個月累計合同銷售金額約502.39億元，累計合同銷售面積409.7萬平方米，按年分別減少44%和35%，平均銷售價格為每平方米12,264元。

時代中國 （01233） 公布，10月合同銷售20.6億元，按年跌76.8%，簽約建築面積約15.9萬平方米，按年跌67.6%。首10個月合同銷售金額累計為366.41億元，按年跌51.7%，建築面積為227.4萬平方米，按年跌41.8%。

合生創展 （00754） 首10個月總合約銷售金額為約261.94億元，按年下降約27.9%；其中，物業合約銷售約242.4億元，下降約30%；裝修合約銷售約19.54億元，則增約12.8%。10月物業合約銷售金額約30.12億元，按年跌50.9%；面積為約11.37萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米25,330元。

德信中國 （02019） 公布，10月合同銷售額30.1億元，按年減少41.8%；合同銷售面積18.9萬平方米，按年減少24.4%。今年首10個月，集團累計合同銷售金額約305.5億元，按年倒退50.9%；累計合同銷售面積約172.2萬平方米，按年倒退58.5%。

正榮地產 （06158） 公布，10月合同銷售額21.52億元，按年減少78%；合同銷售面積16.72萬平方米，按年減少72.3%；每平方米平均銷售價格為16,900元，按年增4.3%。今年首10個月，集團累計合同銷售金額約291.58億元，按年倒退76.8%；累計合同銷售面積約182.19萬平方米，按年倒退為76%，合同銷售均價約每平方米16,000元，按年倒退3%。

雅居樂 （03383） 公布，10月預售金額47.7億元，按年減少56.5%；建築面積39.1萬平方米，按年減少54.8%；每平方米平均銷售價格為12,204元，按年減少3.5%。今年首10個月，集團累計預售金額約577.7億元，按年倒退48.9%；累計預售面積約457萬平方米，按年倒退39.4%；均價約每平方米12,641元，按年倒退15.7%。

遠洋 （03377） 公佈， 10月份協議銷售金額94.7億元，按年跌41.6%；協議銷售樓面面積約62.97萬平方米，按年跌27.3%；協議銷售均價每平方米15,000元，按年跌19.8%。首10個月累計合同銷售金額786.3億元，按年減25.6%；合同銷售面積486.7萬平方米，按年跌17.1%；合同銷售均價約每平方米16,200元，按年倒退10%。

中國金茂 （00817） 10月份取得簽約銷售金額132億元，按年跌34.3%，簽約銷售建築面積約59.4萬平方米。首十個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1,231.8億元，按年跌37.1%，以及累計簽約銷售建築面積約613.4萬平方米。此外，於十月底，集團已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共計人 民幣5,882百萬元。

融信中國 （03301） 10月總合約銷售額約為25.44億元，按年跌80.7%；合約建築面積約85,476平方米，按年跌80.4%；平均合約售價每平方米約29,764元，跌1.4%。首10個月集團總合約銷售額約555.96億元，按年跌59.0%；總合約建築面積約236.3萬平方米，按年跌62.7%；平均合約售價約為每平方米23,529元，按年增10.1%。

中原建業 （09982） 10月份在管項目合約銷售金額18.34億元，按年跌47.85%；合約銷售面積29.87萬平方米，按年跌43.2%；平均銷售價格為每平方米約6,139元，按年跌8.2%。首10個月累計銷售178.73億元，按年跌38.1%；合約銷售面積292.8萬平方米，按年下跌37.1%；平均銷售價格為每平方米約6,207元，按年倒退1.6%。

綠城中國 （03900） 10月自投項目取得銷售6,041套，銷售面積約76萬平方米，當月銷售金額約為225億元，按月增長43%，銷售均價約為每平方米29,440元。首10個月綠城集團取得合同銷售面積約608萬平方米，合同銷售金額約1,624億元。而10月以綠城品牌銷售代建管理項目的合同銷售面積約72萬平方米，合同銷售金額約120億元，首10個月累計銷售額為665億元。

綜上，截至10月底止，綠城集團累計取得總合同銷售面積約1080萬平方米，總合同銷售金額約2289億元，按年跌20.9%。

中海外 （00688） 公布，10月份合約銷售金額及面積均按年增15%至約312.91億元及145.56萬平方米；首10個月合約銷售金額約2325.94億元人民幣，按年跌23.1%，合約銷售面積按年跌29.9%至約106.82萬平方米。

銀城國際 （01902） 10月總合約銷售額約為14.51億元，按年跌2.4%，合約建築面積約為6.7萬平方米及平均合約售價約為每平方米21,632元。首7個月總合約銷售額約為110.27億元，按年跌51.7%，總合約建築面積約為57.47萬平方米及平均合約售價約為每平方米19,188元。

建業地產 （00832） 10月份實現合同銷售金額13.35億元，按年跌55.5%；合同銷售面積21.15萬平方米，按年跌56.5%；平均銷售價格為每平方米6,310元，按年增2.3%。首10個月累計銷售206.98億元，按年跌56%；合同銷售面積294.18萬平方米，按年下跌53.4%；平均銷售價格為每平方米約7,036元，按年倒退5.6%。

融創中國 （01918） 10月合同銷售金額約97.5億元，按年跌80.9%，合同銷售面積約71.8萬平方米，按年跌80.2%；合同銷售均價每平方米約13,580元，按年跌3.5%。首10個月累計實現合同銷售金額約1,530.6億元，按年跌70.2%；累計合同銷售面積約1157.8萬平方米，按年跌67.6%，合同銷售均價每平方米約13,220元，按年跌8.1%。

新城發展 （01030） 10月總合同銷售額約為90.75億元，按年倒退58.9%；合同建築面積約為93.25萬平方米，按年倒退62.5%。首10個月合同銷售總額約為1029.5億元，按年跌46.6%；合約建築面積約為1045.36萬平方米，按年倒退44.5%

上坤地產 （06900） 首10個月累計合約銷售金額約為76.6億元，按年跌66%；合約銷售面積約59.94萬平方米，按年跌63.6%；合約平均銷售價每平方米約12,786元，按年跌6.5%。扣除9月累計銷售數字計算，10月單月合約銷售為3.4億元，按年跌70.2%；合約銷售面積為24,850平方米，按年跌68.1%；均價為13,146元，按年跌7%。

中國海外宏洋 （00081） 10月合約銷售額33.17億元，合約銷售面積29.6萬平方米，按年分別下跌17.2%及20.9%。首10個月累計合約銷售為328.15億元，按年跌45.3%。截至10月底，累計認購未簽約額14.14億元，認購未簽約面積10.95萬平方米。

越秀地產 （00123） 10月合同銷售金額約114.4億，按年升9%，合同銷售面積約38.35萬平方米，按年跌6%。首10個月累計合同銷售約911.14億元，按年升11%，完成全年銷售目標1235億元的74%，合同銷售面積約316.35萬平方米，按年升5%。

大發地產 （06111） 首10個月實現累計合同銷售金額約為53.72億元，按年跌84.9%；累計合同銷售面積為32.96萬平方米，按年跌84.5%；平均銷售價格為每平方米約16,298元，按年跌2%。按首9個月合約銷售為48.17億元計，意味10月單月銷售約為5.01億元，按年倒退74.9%；合同銷售面積33,224平方米，按年倒退70.3%；平均銷售價格為每平方米約16,703元，按年跌3.2%。

金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約44.7億元，按年少19.6%，合約銷售總面積約29.57萬平方米，按年少15.7%；銷售均價為每平方米約15,100元，按年跌4.7%。首10個月累計合約銷售總額約人民幣497.35億元，按年跌22.5%；累計銷售總面積約229.5萬平方米，按年跌26.3%。

碧桂園 （02007） 公布，10月單月權益的合同銷售金額約333.3億元，按年跌27.2%，權益的合同銷售建築面積約416萬平方米。首十個月權益的合同銷售金額約3095.5億元，按年跌37.3%。

中梁控股 （02772） 公布，10月合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售 ）金額約55億元，按年跌54.9%，合約銷售面積約51.2萬平方米，合約銷售均價每平方米約10,700元。首十個月，集團累計合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售）金額約576億元，按年跌59.8%，累計合約銷售面積約558.4萬平方米，合約銷售均價平方米約10,300元。

萬科 （02202） 公布，10月份公司實現合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321億元，按年跌23.4%，首十個月公司累計實現合同銷售面積2,135.7萬平方米，合同銷售金額3,467.7億元，按年跌33.5%。

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