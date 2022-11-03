【內房銷售】中海外宏洋上月合同銷售跌17%　一文看清10月內房銷售（不斷更新）

各大內地房企陸續公布10月銷售數據。克而瑞公布，10月內地百強房企實現銷售額5560.7億元，按年倒退28.4%。今年首10個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少43.4%至6.95萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有16間，按年少16間，實現過百億房企錄84間，按年少32間。

本網綜合各大內房10月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 10月銷售額 首10月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 碧桂園 （02007） 333.3 -27.2% 3095.5 -37.3% 萬科 （02202） 321.0 -23.4% 3467.7 -33.5% 越秀地產 （00123） 114.4 +9.0% 911.1 +11.0% 中梁控股 （02772） 55.0 -54.9% 576.0 -59.8% 金地商置 （00535） 44.7 -19.6% 497.4 -22.5% 中海外宏洋 （00081） 33.2 -17.2% 328.2 -45.3% 大發地產 （06111） 5.0 -74.9% 53.7 -84.9%

中國海外宏洋 （00081） 10月合約銷售額33.17億元，合約銷售面積29.6萬平方米，按年分別下跌17.2%及20.9%。首10個月累計合約銷售為328.15億元，按年跌45.3%。截至10月底，累計認購未簽約額14.14億元，認購未簽約面積10.95萬平方米。

越秀地產 （00123） 10月合同銷售金額約114.4億，按年升9%，合同銷售面積約38.35萬平方米，按年跌6%。首10個月累計合同銷售約911.14億元，按年升11%，完成全年銷售目標1235億元的74%，合同銷售面積約316.35萬平方米，按年升5%。

大發地產 （06111） 首10個月實現累計合同銷售金額約為53.72億元，按年跌84.9%；累計合同銷售面積為32.96萬平方米，按年跌84.5%；平均銷售價格為每平方米約16,298元，按年跌2%。按首9個月合約銷售為48.17億元計，意味10月單月銷售約為5.01億元，按年倒退74.9%；合同銷售面積33,224平方米，按年倒退70.3%；平均銷售價格為每平方米約16,703元，按年跌3.2%。

金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約44.7億元，按年少19.6%，合約銷售總面積約29.57萬平方米，按年少15.7%；銷售均價為每平方米約15,100元，按年跌4.7%。首10個月累計合約銷售總額約人民幣497.35億元，按年跌22.5%；累計銷售總面積約229.5萬平方米，按年跌26.3%。

碧桂園 （02007） 公布，10月單月權益的合同銷售金額約333.3億元，按年跌27.2%，權益的合同銷售建築面積約416萬平方米。首十個月權益的合同銷售金額約3095.5億元，按年跌37.3%。

中梁控股 （02772） 公布，10月合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售 ）金額約55億元，按年跌54.9%，合約銷售面積約51.2萬平方米，合約銷售均價每平方米約10,700元。首十個月，集團累計合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售）金額約576億元，按年跌59.8%，累計合約銷售面積約558.4萬平方米，合約銷售均價平方米約10,300元。

萬科 （02202） 公布，10月份公司實現合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321億元，按年跌23.4%，首十個月公司累計實現合同銷售面積2,135.7萬平方米，合同銷售金額3,467.7億元，按年跌33.5%。

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