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日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客

環球社會熱點 08:05 2022/11/02

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日本動漫迷期待已久的吉卜力公園於周二（1日）開幕，3個園區率先開放，首日只接待5,000名抽籤預約的客人。公園共有5個園區，剩餘兩個將在2023及24年開放。各園區收費不一，最平為龍貓園區。

日本環球影城發現全副人體骸骨 證實一男子死於兩年前 【下一頁】

位於日本愛知縣長久手市﹑世博會公園內的吉卜力公園（Ghibli Park）周二開幕，5,000人被抽中成為首批客人。今次先開放3個園區，以《千與千尋》等作品打造的「吉卜力大倉庫」﹑以《龍貓》為主題的「咚咚吭森林」及以《天空之城》及《哈爾移動城堡》為背景的「青春之丘」。

3個園區收費不一，吉卜力大倉庫成人平日票價為2,000日圓（約106港元），周末及公眾假期為2,500日圓（約133港元）。咚咚吭森林與青春之丘成人票價均為1,000日圓（約53港元），小童一律半價。

園區今年11月至明年1月採預約制，只能在當地購買。明年2月起，旅客可以購買多次通行證遊玩3個園區。通行證收費為平日成人3,000日圓（約159港元），周末為3,500日圓（約186港元），小童一樣是半價。

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【南韓人踩人】日本女模富川芽生罹難 市議員父趕赴首爾認屍 【下一頁】

佔地約9,600平方米的吉卜力公園共設5大園區，「幽靈之村」及「魔女之谷」原定同在2022年開放，但因建築原因需要延後。今年6月，園方宣布兩大園區將分在2023年秋天及2024年春天開放。

愛知縣和吉卜力工作室2017年達成協議，利用2005年舉辦的愛知世博會的舊址建設吉卜力公園。公園工程於2020年動工，項目負責人為著名電影導演﹑動畫師及漫畫家宮崎駿的長子宮崎吾朗。

愛知縣估計，公園全面開放後，每年可吸引多達280萬人次遊客，創造約480億日圓經濟收益（約25.5億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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