【美股焦點】 曾批Tesla存欺騙文化 華爾街大空頭Jim Chanos再警告：Tesla估值建於信念之上 將臨現實考驗

全球最大沽空對沖基金(Kynikos Associates) 創辦人Jim Chanos近日發警告，指電動車品牌Tesla（美：TSLA） 的估值主要建立在信念之上，投資人可能很快就會面臨現實考驗，尤為創辦人馬斯克（Elon Musk）近日因推特（美：TWTR）收購一事分神。

Chanos 描述Tesla為電池兼機器人公司，同時亦為一家自動駕駛公司。雖然Tesla大部分盈利來自汽車銷售等相關項業務，但許多投資人仍將其描繪為「充滿希望與未來夢想的藍圖」。

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Chanos 指，特斯拉主要的利潤是來自中國，但電動車市場競爭日益激烈，該公司在中國增長潛力有限，加上馬斯克現今專注在Twitter收購等事件上，維持年銷售增長在40%至50%將會非常困難。

Chanos在2016年已開始沽空Tesla，曾批評，Tesla具有一種「欺騙文化（culture of deception）」，認為Tesla透過激進的會計手段美化公司財報。並曾指出：「不論在汽車電池抑或研發汽車方面，Tesla也不是在市場上最領先的企業。Tesla投資者只是一廂情願看到自己想要看到的東西。」

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記者：何珊如