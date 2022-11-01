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【港交所388】港交所明年起取消0.5元交易系統使用費、從價交易費率增至0.00565%　單次交易多少將使費增加？

股市 18:23 2022/11/01

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港交所：取消0.5元交易系統使用費、調整從價交易費率至0.00565%　將於明年起生效

港交所 （00388） 宣布，優化現行的現貨市場交易費結構，包括1）取消每宗交易0.5元的交易系統使用費，及2）將所有交易的從價收費由目前的0.005%調整至0.00565%。新的交易費結構將於2023年1月1日生效。

若投資者單次交易金額逾7.7萬港元，新收費制度將較以往付出更多。若投資者單次交易金額少於7.7萬港元，則較以往節省交易費支出。以每一萬元交易計，投資者約須付0.565元。

港交所指出，以新收費制度，現貨市場的實質交易費率（按百分比計的交易系統使用費及交易費）將由大約0.00576%的歷史平均水平降至0.00565%。

由以往混合定額和百分比收費，港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，新收費結構是與監管機構、業務夥伴及市場參與者商議後確立，簡化收費表，提升市場效率。

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編輯：袁諾曦

香港交易所（00388） 香港 香港交易及結算所有限公司 港股

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