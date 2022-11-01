【大行報告】麥格理：南韓印度表現抵內地疲弱 百威亞太加價支持內地利潤率

麥格理表示，百威亞太（01876）在南韓及印度市場的強勁表現抵銷了內地市場的弱勢，以自然增長計，公司第三季收入按年升7.2%，經調整稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年升1.6%，勝該行預期。在預期成本通脹壓力見頂下，公司今於中國市場加價以支持利潤率。百威亞太周二（1日）收市報17.6元，升幅6.5%。



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雖然第三季毛利率因投入成本上升受壓，但高層預期成本通脹壓力已於第二、第三季見頂，決定在中國市場加價以支持利潤率。該行指在低基數下，百威亞太第三季中國市場銷量錄3.7%增長，惟低於行業產出9.3%增幅，因防疫限制對其重點市場帶來影響，並抑壓了其重視的夜店管線。





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在高端渠道如夜店及餐廳受到疫情影響下，百威亞太第三季中國市場銷售均價按年跌2%，同時受累原料及包裝成本達雙位數的升幅，上季毛利率跌3.8個百分點至51.2%。就內地疫情影響，麥格理下調公司今明兩年EBITDA預測分別0.3%及1%，並下調其目標價降1%至30.6元，但重申「跑贏大市」評級。

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撰文：鄭昊彤