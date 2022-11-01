▲ 【金融峰會】金融峰會風雨不改、8號仍如期舉行 匯聚逾200位全球金融機構負責人

國際金融領袖投資峰會今日（11月1日）正式開幕，匯聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別。

金管局表示，即使在八號風球下，明天金融領袖投資峰會仍將如期在四季酒店舉行。

金融峰會以「駕馭市場的不確定性」為主題，金管局總裁余偉文將致辭，內地金融監管機構負責人包括人行行長易綱、中銀保監副主席肖遠企及中證監副主席方星海將分享政策觀點，其他與會者則會就圍繞全球金融界面臨的三大挑戰和機遇，包括利率上升、滯脹風險帶來的不確定性，以及科技和可持續發展等大趨勢，對金融發展影響等議題交流意見及分享經驗。

多名國際金融機構高層出席

出席峰會的嘉賓包括黑石首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae、摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、高盛董事長兼首席執行官David Solomon等。

為期三天的活動於11月1日以設於M+博物館的歡迎晚宴揭開序幕，隨後於11月2日舉行的峰會，包括主題演講、專題討論和對話環節。峰會將於11月3日由香港金融學院聯合主辦的「與環球投資者對話」環節，為一連三日的峰會落下帷幕。

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