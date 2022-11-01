  • 19°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融峰會】金融峰會風雨不改、8號仍如期舉行　匯聚逾200位全球金融機構負責人

股市 17:09 2022/11/01

分享：

分享：

【金融峰會】金融峰會風雨不改、8號仍如期舉行　匯聚逾200位全球金融機構負責人

國際金融領袖投資峰會今日（11月1日）正式開幕，匯聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等各個金融界別。

金管局表示，即使在八號風球下，明天金融領袖投資峰會仍將如期在四季酒店舉行。

天文台：考慮周三日間發出八號風球【下一頁】

金融峰會以「駕馭市場的不確定性」為主題，金管局總裁余偉文將致辭，內地金融監管機構負責人包括人行行長易綱、中銀保監副主席肖遠企及中證監副主席方星海將分享政策觀點，其他與會者則會就圍繞全球金融界面臨的三大挑戰和機遇，包括利率上升、滯脹風險帶來的不確定性，以及科技和可持續發展等大趨勢，對金融發展影響等議題交流意見及分享經驗。

多名國際金融機構高層出席

出席峰會的嘉賓包括黑石首席財務官兼高級董事總經理Michael Chae、摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、高盛董事長兼首席執行官David Solomon等。

為期三天的活動於11月1日以設於M+博物館的歡迎晚宴揭開序幕，隨後於11月2日舉行的峰會，包括主題演講、專題討論和對話環節。峰會將於11月3日由香港金融學院聯合主辦的「與環球投資者對話」環節，為一連三日的峰會落下帷幕。

相關文章：【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數　再多一名金融領袖「病假」

相關文章：【金管局專訪】余偉文：0+3後銀行國際員工舉手要來香港　下周峰會宣示「香港回來了」

經濟 金融機構 財富及資產管理 瑞銀 余偉文 基金 金融監管機構 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 易綱

上一篇文章

【保險優惠】Bowtie推雙11優惠　新客首年保費半價、送親友免費身體檢查

下一篇文章

【騰訊700】騰訊會議部分功能需付費　每月最低25人幣起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【打風消息】天文台：三號風球會在明日早上6時前維持　考慮周三日間發出八號風球
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款