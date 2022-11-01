【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建

南韓首爾梨泰院周末發生人踩人事故，造成逾150人死亡。南韓已下令調查事件，警察廳承認處理不力致歉，行政安全部長李祥敏亦為事件致歉。有文件顯示，事發窄巷旁的酒店涉及非法遷建，令原本街巷闊度進一步縮窄，當地政府更早於去年就已得悉酒店遷建。

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南韓警察廳長尹熙根周二（1日）向國民致歉，向死難者家屬表示深切哀悼，希望傷者早日康復，對於因事故而受沉重打擊的國民，警方深感責任重大。他坦誠，警方在事發前收到多宗危險情況警報，但現場應對措施仍未足夠。當局將成立獨立特別機構，透明且嚴正地查明事故真相，相關情況將公之於眾。

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李祥敏亦在同日國會行政安全委員會匯報中表示，國家對國民安全負有無限責任，作為事故主管部門的主管，向國民致以深深的歉意。他承諾將以是次慘案為教訓，全力作好善後及原因調查工作，防止類似大型傷亡事故重演。

同在會上的消防廳廳長南華榮表示，傷者擊中在狹窄且傾斜的巷子，消防員只能首先將傷者移至巷子兩側才能搶救，花費大量時間。他承認現場救援人員及傷亡人數規模相比嚴重不足，就事故造成大量人員傷亡向國民道歉。

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惟《韓聯社》同日引述文件報道，位於事發窄巷旁的漢密爾頓酒店（The Hamilton Hotel）涉嫌非法僭建其露台。根據酒店圖則，酒店在其主樓的北側涉嫌非法僭建了一個面積為17.2平方米的露台，並與一旁僅50米長的下坡小巷相連。小巷最窄位置闊度僅3.2米，最闊亦僅得5米。

南韓官員透露，當地所屬的龍山區政府，去年已得悉酒店僭建一事，並已就相關違規行為處以罰款。惟尹熙根表示，警方將調查漢密爾頓酒店是否違法。

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責任編輯：李俊儀