【內房危機】 龍湖再出手穩股價 控股股東買入500萬美元2027年到期優先票據 股價反彈8%

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龍湖集團（00960）控股股東購500萬美元優先票據，公司更指未來控股股東會在適當時機持續增持龍湖股權及債券。消息刺激股價反覆回勇，高見11.3元，最多升13%，收報10.82元，升8.2%，成交額8.8億元。
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龍湖發公告指，控股股東Charm Talent昨日（11月1日）在公開市場買入2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據本金500萬美元。值得留意的是，Charm Talent已於周一（10月31日）在公開市場增持龍湖股票300萬股，合計投入資金2,859萬元。增持後，Charm Talent持有約27.26億股股份，相當於已發行股本約43.41%，佔比進一步提升。
另外，龍湖原董事長吳亞軍表示，相信今年公司的利潤仍然會穩中有升，認為在困難的情況下能做到這一步是極為難得。
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記者：郭秀慧