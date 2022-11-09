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【電動車】一文看清電動車廠10月交付量　東風增1.3倍、比亞迪銷量增1.7倍

股市 19:36 2022/11/09

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一文看清電動車廠10月交付量　

各中資電動車廠陸續公布10月交付量，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 交付量雖較9月回落，但大致維持單月一萬輛水平。不過，小鵬汽車 （09868） 只交出5101輛電動車，按年大跌5成、按月也跌4成。小鵬汽車稱，10月27日起開始批量交付新車款「G9」，料G9和現有最暢銷車款P7將在未來數月交付主力。

龍頭車廠比亞迪 （01211） 在銷量和增長都處於領先車群，比亞迪上月新能源車銷量近22萬輛，按年增1.7倍，也較9月多出8%。當中，10.49萬輛屬於純電動乘用車，11.44萬輛屬於插電式混合動力乘用車。

新能源車廠 10月交付/銷量（按年變幅） 首10個月交付/銷量（按年變幅）
比亞迪 （01211） 217,816輛（+169%） 1,397,870輛（+234%）
Tesla中國（美：TSLA） 71,704輛（+31.2%） -
東風 （00489） 46,116輛（133.2%） 275,951輛（148.5%）
廣汽 （02238） 33,598輛（135.2%） 238,470輛（125.5%）
蔚來 （09866） 10,059輛（+174%） 92,493輛（+32%）
理想 （02015） 10,052輛（+31%） 96,979輛（＋55%）
小鵬汽車 （09868） 5,101輛（-50%） 103,654輛（+56%）

中資電動車廠9月交付量，可見【下一頁】

東風單月銷售按年增1.3倍

東風公布10月新能源汽車銷售46,116輛，按年增長1.33倍；首10個月新能源汽車銷量27.6萬輛，按年增長1.48倍。

比亞迪：10月出口量近一萬輛

總結今年首10個月，比亞迪年內已累積賣出139.8萬輛新能源汽車，按年增2.3倍，當中純電動乘用車佔68.5萬輛、插電式混合動力乘用車佔70.76萬輛，分別按年增2.02倍和2.84倍。

比亞迪續指，今年10月銷售新能源乘用車合計9,529輛，較9月再多1,793輛。10月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為10.188 GWh，年內累計裝機總量約為67.681GWh。

Tesla單月銷售按年31%至逾7萬輛 較上月新高跌14%

引用乘聯會數據指，電動車巨頭Tesla中國（美：TSLA）單月銷售按年增31.2%至71,704輛電動車，較上月銷售83,135輛創歷史新高回落近14%。

廣汽單月及首10月新能源車銷售均按年增約1.3倍

廣汽公布10月新能源汽車銷售33,598輛，按年增長1.35倍；首10個月新能源汽車銷量23.85萬輛，按年增長1.26倍。

小鵬汽車：G9本月起穩定產量

小鵬汽車上月交付5,101輛電動車中，2104輛屬電動轎跑「P7」、1,665輛為家庭智能車「P5」，SUV「G3i」佔709輛，被視為下一主力車款的「G9」佔623輛。

集團董事長何小鵬指出，G9將於11月穩定產量，未來業務仍著重科技創新，近日已調整集團結構，有信心自家智能車產品能與客戶需求及市場趨勢一致。

小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格 內媒料此前定位模糊，可見【下一頁】

蔚來 ：上月交付量按年增1.74倍

蔚來表示，10月交付的10,059輛汽車，當中包括5,979輛智能電動SUV、4,080輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量2,814輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為3,050輛及1,030輛。

年初至今，蔚來今年交付92,493輛汽車，按年增32%；累計共259,563輛。

理想汽車：L8本月正式交付

理想汽車公布，10月交付量按年增31.4%至10,052輛新車；截至10月底累計交付量為221,067輛，期末於119個城市共274家零售店；226個城市設維修中心及授權鈑噴中心共317家。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指出，自理想L8自發布起，理想獲用戶積極反饋和廣泛認可，定單數量持續增加，理想L8將於11月正式開啟交付；理想L9定單數量保持強勁增長，用戶產品滿意度超預期，鞏固理想的40萬以上價格區間市場地位。

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記者：宋佩恩

 

廣汽集團（02238） 東風集團股份（00489） 港股 美股 汽車 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 電動車

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