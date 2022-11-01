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【電動車】一文看清電動車廠10月交付量　小鵬汽車墮後、僅及蔚來理想一半

股市 18:58 2022/11/01

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一文看清電動車廠10月交付量　

各中資電動車廠陸續公布10月交付量，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 交付量雖較9月回落，但大致維持單月一萬輛水平。不過，小鵬汽車 （09868） 只交出5101輛電動車，按年大跌5成、按月也跌4成。小鵬汽車稱，10月27日起開始批量交付新車款「G9」，料G9和現有最暢銷車款P7將在未來數月交付主力。

車廠 10月交付量（按年變幅） 首9個月交付量（按年變幅）
蔚來 （09866） 10,059輛（+174%） 92,493輛（+32%）
理想 （02015） 10,052輛（+31%） 96,979輛（＋55%）
小鵬汽車 （09868） 5,101輛（-50%） 103,654輛（+56%）

中資電動車廠9月交付量，可見【下一頁】

小鵬汽車：G9本月起穩定產量

小鵬汽車上月交付5,101輛電動車中，2104輛屬電動轎跑「P7」、1,665輛為家庭智能車「P5」，SUV「G3i」佔709輛，被視為下一主力車款的「G9」佔623輛。

集團董事長何小鵬指出，G9將於11月穩定產量，未來業務仍著重科技創新，近日已調整集團結構，有信心自家智能車產品能與客戶需求及市場趨勢一致。

小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格 內媒料此前定位模糊，可見【下一頁】

蔚來 ：上月交付量按年增1.74倍

蔚來表示，10月交付的10,059輛汽車，當中包括5,979輛智能電動SUV、4,080輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量2,814輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為3,050輛及1,030輛。

年初至今，蔚來今年交付92,493輛汽車，按年增32%；累計共259,563輛。

理想汽車：L8本月正式交付

理想汽車公布，10月交付量按年增31.4%至10,052輛新車；截至10月底累計交付量為221,067輛，期末於119個城市共274家零售店；226個城市設維修中心及授權鈑噴中心共317家。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指出，自理想L8自發布起，理想獲用戶積極反饋和廣泛認可，定單數量持續增加，理想L8將於11月正式開啟交付；理想L9定單數量保持強勁增長，用戶產品滿意度超預期，鞏固理想的40萬以上價格區間市場地位。

相關文章：

【電動車電池】贛鋒鋰業第三季淨利潤按年勁增6倍　

【業績｜電動車】比亞迪彈高5%　第三季純利按年急增3.5倍　增速較上半年再加快

記者：宋佩恩

 

港股 美股 汽車 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 電動車
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