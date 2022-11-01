港⾶鏢聯合總會第三屆理事會就職典禮 圓滿舉行

▲ 一眾出席嘉賓大合照

香港飛鏢聯合總會(下稱: 總會)今天(29日)假九龍灣展貿中心舉行第三屆理事會就職典禮，莊家彬先生擔任新一屆理事會主席。就職典禮適逢總會與亞洲飛鏢協會聯合舉辦第16屆ADA國際飛鏢錦標賽暨HKDFA國慶飛鏢大賽2022，場面熱鬧。

▲ 一眾主禮嘉賓進行啓動儀式

就職典禮主要嘉賓包括：香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞先生、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生、香港特別行政區政府保安局局長鄧炳強先生、香港特別行政區政府入境事務處處長區嘉宏先生、香港特別行政區政府海關關長何珮珊女士及香港特別行政區政府懲教署署長黃國興先生。總會主席莊家彬先生、會長胡曉明博士、創會兼榮譽主席羅啟邦先生、榮譽主席曾鳳珠女士，以及多位立法會議員及贊助機構代表亦有出席。其中創會兼榮譽主席羅啟邦先生帶領一眾理事會成員及所有主禮嘉賓進行簡單而隆重的啟動儀式，他們手持飛鏢，讀出總會理念「瞄準 • 凝聚 • 推展」，並向台下鏢靶發射飛鏢。

香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞先生致辭時表示，今天很很榮幸出席就職典禮。總會近年會務發展迅速，本地飛鏢運動的發展越來越備受關注，總會的貢獻可謂功不可沒。

▲ 香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞先生致辭

副司長指出，總會致力為社福機構提供飛鏢體驗活動，推動本地飛鏢運動普及化，同時為社會各界及弱勢社群建立自信及發掘潛能，非常有意義，充分證明運動不但能幫助個人的身心得到均衡發展，亦能為群體和社會帶來正面的影響，令人鼓舞。在香港社會現在壓力大的環境下，飛鏢絕對是放鬆心靈，增進與其他人交流。

他表示，近年香港受到疫情影響，社會上實在需要飛鏢這一種講求專注和冷靜的運動，同時亦是一個充滿趣味和娛樂性的社交活動，有助調節情緒。如此有益身心的運動有效為社會注入更多正能量，為社區添加凝聚力，實在值得加以推廣。而飛鏢運動講求專注力，眼界要準，這些要求對問責官員制定和推動公共政策可謂息息相關。

▲ 香港飛鏢聯合總會主席莊家彬接過委任狀

香港飛鏢聯合總會主席莊家彬先生致辭時表示，總會成立至今已經與超過32間學校、26間社區組織及16個非牟利組織合作，分別舉辦超過100場培訓班。他指出今年總會加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下的中國香港群眾體育聯會，這代表飛鏢運動在香港社會具有更廣泛的代表性及認同感。

莊家彬主席說，總會即將開展多項凝聚社區，協助青年人走上正途的活動，包括聯同香港懲教署合辦飛鏢技術培訓，讓更生人士將來有機會投身飛鏢行業，重返社會後有多一個職業選擇。

▲ 香港飛鏢聯合總會主席莊家彬致辭

他續指，近年幾乎所有國際運動賽事都受到疫情的嚴重影響，被迫延期或者取消。他樂見今次有超過950人報名參加今屆各項賽事，是疫情以來首場舉辦的大型體育活動。參與人數創新高可見愈來愈多人認同飛鏢這項運動，冀望日後能舉辦更多相關賽事持續鍛鍊香港飛鏢運動員。

▲ 金利來集團HKDFA國慶盃 參與隊伍之一(入境事務處職員同樂會飛鏢隊) 與 香港特別行政區政府保安局局長鄧炳強先生、香港飛鏢聯合總會會長胡曉明博士及金利來集團企業傳訊部總監葛麗女士合影

他感謝金利來集團、莊士集團及九龍東區扶輪社分別冠名贊助HKDFA國慶飛鏢大賽各項賽事，同時祝願香港盡快戰勝疫情，恢復與世界接軌，讓更多精彩的國際體育賽事重返香港上演。

▲ 九龍東區扶輪社HKDFA總會盃 硬鏢男子公開賽 及 莊士集團HKDFA總會盃 硬鏢女子公開賽 男子冠軍Hugo Leung及女子冠軍 Tamrin Ng與 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局楊潤雄局長及香港飛鏢聯合總會主席莊家彬先生合照

第16屆ADA國際飛鏢錦標賽暨HKDFA國慶飛鏢大賽2022是由亞洲飛鏢協會和香港飛鏢聯合總會共同主辦。賽事除了有單人、雙人、三人、四人及青少年賽外，亦特別增添輪椅飛鏢賽事及中學校際邀請賽，硬鏢賽等。而今屆香港飛鏢聯合總會盃賽事設有男、女子硬鏢及國慶盃四人隊制邀請賽，一共有12隊來自本港各紀律部隊飛鏢隊及其他企業隊參賽。男子硬鏢公開賽由Hugo Leung奪得冠軍，Yeung Ching Long奪得亞軍，四強由Yu Tsz On及Prince Shek Ho Yin奪得。女子硬鏢公開賽則由Tamrin Ng奪得，Alice Law N. L. 奪得亞軍，四強由Au Shuk Kwan 及 Yuki Lam C. Y. 奪得。另外國慶盃四人隊制邀請賽由 香港旅遊專業聯盟 勇奪冠軍， 香港警務處代表隊 奪得亞軍，香港懲教處代表隊 以及 HKT Home 奪得雙季軍。

有關香港飛鏢聯合總會

香港飛鏢聯合總會成立於2018 年3 月21 日，以「瞄準• 凝聚• 推展」為理念，注重本地飛鏢運動的長遠發展—— 瞄準健康化、特色化、國際化方向，建立飛鏢運動的正面形象；凝聚社區、學校、紀律部隊、政商界及友好團體的力量，宣傳及推廣飛鏢知識至各階層；推展各項有助飛鏢運動普及化的計劃，令香港飛鏢運動與世界接軌。總會將致力規劃及促進飛鏢運動的發展，發掘及培育有潛質的飛鏢運動員，積極聯繫本地飛鏢業界前輩共同建立具代表性的出賽機制，以促使飛鏢成為比賽項目，爭取邁向亞運會、奧運會作為總會長遠目標。

附件: 香港飛鏢聯合總會第三屆理事會架構

（特約）